Na zasedanju IO so določili tudi to, da bo evropsko prvenstvo do 21 let leta 2023 v Romuniji in Gruziji, zaključni turnir lige narodov, na katerem bodo igrale Italija, Belgija, Francija in Španija, pa bo gostila prva. Tekme bodo v Milanu in Torinu. Obenem so pri Uefi izžrebali tudi polfinalna para, to sta Italija - Španija in Belgija - Francija. Tekme bodo med 6. in 10. oktobrom 2021.

Hkrati pa je IO sprejel tudi odločitev, da zaradi pandemije novega koronavirusa preloži kongres v Montreuxu z 2. marca na 20. april 2021.

184 klubov iz 55 članic

Uefa bo s konferenčno ligo, v katero bo vključenih skupno kar 184 klubov iz vseh 55 članic Uefe, uvedla tretje tekmovanje prvič po letu 1999, ko je ukinila pokal pokalnih zmagovalcev, in tako več državam omogočila daljše sodelovanje v evropskih tekmah.

Pred skupinskim delom, v katerem bo osem skupin s po štirimi ekipami, bodo še trije kvalifikacijski krogi in tako imenovani "play-off". Slovenski klubi, trije razen prvaka, ki bo v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov, bodo kvalifikacije začeli v 1. krogu.

Po skupinskem delu pa bo osem zmagovalcev napredovalo v osmino finala, drugouvrščeni iz skupin konferenčne lige ter tretjeuvrščeni iz skupin evropske lige pa bodo igrali dodaten krog za določitev preostale osmerice osmine finala konferenčne lige.

Foto: Reuters

Čeferin: Uefina tekmovanja najbolj vključujoča do zdaj

Prvi kvalifikacijski krog bo sicer 8. in 15. julija, skupinski del se bo začel 16. septembra, končal pa 9. decembra 2021. Zmagovalec finala bo dobil pravico igranja v skupinskem delu evropske lige v naslednji sezoni, če si ne bo priigral kvalifikacij lige prvakov skozi domače prvenstvo.

"Novo tekmovanje pomeni, da bodo Uefina klubska tekmovanja najbolj vključujoča doslej. Več bo tekem za več klubov, več nacionalnih zvez bo zastopanih v skupinskem delu tekmovanj," je dejal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Liga prvakov bo zadržala 32 klubov v skupinskem delu, toliko pa jih bo po novem imel tudi skupinski del evropske lige, ki jih ima zdaj 48. Tekme konferenčne lige bodo ob četrtkih, tako kot evropska liga.

Je pa Uefa po premirju med Armenijo in Azerbajdžanom spet dovolila tekme v obeh državah.

Preberite še: