Uefa: Nadaljevanje nogometne sezone vsekakor mogoče

Komisija za zdravstvo pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) zagovarja stališče, da je vnovičen začetek nogometne sezone na nacionalni klubski ravni "vsekakor mogoč". Nogometna prvenstva so bila po vsej Evropi ustavljena zaradi pandemije novega koronavirusa.

"Vse nacionalne nogometne organizacije, ki načrtujejo ponovni začetek svojih tekmovanj, bodo pripravile celovite protokole, s katerimi bodo zagotovile varovanje zdravja udeležencev tekmovanj ter upoštevanje smernic na področju varovanja javnega zdravja," je v sredini izjavi dejal predsednik zdravstvene komisije Uefe Tim Meyer.

"V teh pogojih in ob popolnem spoštovanju lokalne zakonodaje je vsekakor mogoče načrtovati ponovni zagon tekmovanj, ki so bila prekinjena med sezono 2019/20," so sporočili iz Uefe.

Uefa, njen predsednik je Slovenec Aleksander Čeferin, se je odzvala, potem ko je predsednik zdravniškega odbora svetovne nogometne federacije Fife Belgijec Michel D'Hooghe dejal, da je "skeptičen" glede ponovnega zagona ligaškega nogometa med pandemijo. D'Hooghe je predlagal, da se nacionalna tekmovanja namesto tega pripravijo na naslednjo sezono.

Fifa: Izogibajte se igranju tekmovalnega nogometa

"Moj predlog je, da se, če je le mogoče, v prihodnjih tednih izogibate igranju tekmovalnega nogometa. Poskusite biti pripravljeni na začetek dobrega tekmovanja v naslednji sezoni," je povedal v pogovoru za britansko radiotelevizijsko hišo BBC.

Sezona nizozemske lige je bila že odpovedana, brez odločitve o prvaku in odločitve o napredovanju v višjo ali izpadu v nižjo ligo. Poleg tega naj bi v Belgiji na sestanku belgijske nogometne lige prihodnji teden uradno končali ligaško sezono.

Po odločitvi francoske vlade o prepovedi množičnih javnih zborovanj in zbiranj do konca avgusta, je vse manj možnosti, da bi lahko v Franciji kmalu nadaljevali profesionalni klubski nogomet, torej prekinjeni sezoni ligue 1 in ligue 2.

