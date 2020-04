Uefa bo klubom takoj razdelila 70 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je prek videokonference odločil, da bo Uefa klubom, ki so se zaradi pandemije novega koronavirusa in prekinitve tekmovanj znašli v finančni stiski, nemudoma nakazala skoraj 70 milijonov evrov.

Uefa bo tako sprostila denar, namenjen klubom, da so "sprostili" reprezentančne igralce za kvalifikacije za euro 2020. Klubi bi po prvotnem načrtu denar dobili po zdaj preloženih dodatnih kvalifikacijah konec marca, vendar je IO na današnjem zasedanju potrdil, da bo v luči koronavirusne krize denar na voljo takoj.

Uefa je še sporočila, da bo 676 klubom svojih 55 članic razdelila zneske vse od 3200 evrov do 630.000 evrov za prispevek h kvalifikacijam za euro 2020 in ligo narodov v obdobju od 2018 do 2020.

Predsednik Juventusa in vodja združenja evropskih klubov ECA Andrea Agnelli je dejal, da gre za močno potrebno finančno injekcijo: "Uefa je s potezo poskrbela, da bodo klubi lažje poslovali in preživeli koronavirusono krizo."

Že pred tem so na IO Uefe sprejeli, da bo žensko evropsko prvenstvo, ki bi moralo biti prihodnje leto v Angliji, na istem prizorišču med 6. in 31. julijem 2022.

"S tem zagotavljamo, da bo žensko EP edino veliko nogometno tekmovanje tisto poletje, s čimer bo dobilo pozornost, ki si jo zasluži," so pri Skyu citirali predsednika Uefe Aleksandra Čeferina.

IO bo danes obravnaval še možne scenarije za dokončanje tako domačih sezon kot lige prvakov in evropske lige.

