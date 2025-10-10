V živo: Kek začel z novim napadalcem, Šeško najbližje prvemu golu na tekmi

Slovenska nogometna reprezentanca ob 20.45 v Prištini igra tretjo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec je Kosovo, ki ima kakovostno zasedbo in tri točke v skupini B. Četa Matjaža Keka verjame, da se lahko v Ljubljano vrne z nujno potrebnimi tremi točkami, saj je trenutno z eno samo na zadnjem mestu v skupini, v kateri s šestimi vodi Švica. V drugi tekmi skupine Švedska (ena sama točka) gosti Švico, prav tako ob 20.45. Dogajanje na Sportalu spremljamo v živo.

Kvalifikacije za SP 2026, 3. in 6. krog:

Petek, 10. oktober:

"Kosovo je v neki evforiji po zmagi nad Švedsko. Vsekakor bo treba gostitelje od začetka umiriti. Verjamem sicer, da bo njihov začetni nalet močan, ampak potem moramo računati na našo kakovost, na naš slog igre, ki nas je krasil pred tem. Verjamem, da bomo uspešni," je pred kratkim povedal Žan Karničnik.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 50. mestu, Kosovo pa na 91. S slednjim so se Slovenci doslej merili dvakrat, in sicer jeseni 2020 v ligi narodov. Obakrat so zmagali z golom razlike. Slovenija je po dveh tekmah z eno točko zadnja v skupini B, v kateri vodi Švica s šestimi točkami, tri ima Kosovo, Švedska pa je tudi pri eni točki.

Selektor Matjaž Kek je nekoliko premešal prvo postavo, tako je v napadu ob Benjaminu Šešku začel še Nejc Gradišar, ki je dobil prednost pred Žanom Vipotnikom. V zvezni vrsti je od prve minute igral Svit Sešlar, v obrambi pa David Brekalo, torej je selektor začel s tremi osrednjimi branilci (še Jaka Bijol in Vanja Drkušić). Prvi priložnosti na tekmi sta imela osrednja zvezdnika obeh ekipe, Vedat Muriqi in Šeško, a nista dovolj natančno streljala. Prvi polčas je bil miren vse do 39. minute, ko se je po globinski podaji Petra Stojanovića sam pred vratarjem kosovske reprezentance znašel Šeško. Močno je streljal, a mu je Arijanet Murić branil. Je pa žogo samo odbil, nakar jo je precej nespretno izbijal Fidan Aliti. Če ne bi Murić posredoval, bi dosegel avtogol.

🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za tekmo s Kosovom! 👊🇸🇮#SrceBije 🇸🇮 | #WCQ pic.twitter.com/f4jrkVyziI — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) October 10, 2025

Slovence v ponedeljek čakajo Švicarji

Slovence po Kosovu v ponedeljek čaka obračun s Švico v Stožicah, novembra pa bosta še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

Lestvice:

