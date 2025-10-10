Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., M. P., STA

Petek,
10. 10. 2025,
21.25

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,21

Natisni članek

Natisni članek
Nejc Gradišar Svit Sešlar Timi Max Elšnik Benjamin Šeško Benjamin Šeško Žan Karničnik kvalifikacije za SP 2026 slovenska nogometna reprezentanca Matjaž Kek

Petek, 10. 10. 2025, 21.25

2 minuti

Kvalifikacije za SP 2026, 3. in 6. krog (petek)

V živo: Kek začel z novim napadalcem, Šeško najbližje prvemu golu na tekmi

Avtorji:
A. T. K., M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,21
Benjamin Šeško | Benjamin Šeško je bil pred začetkom tekme dobro razpoložen. | Foto Reuters

Benjamin Šeško je bil pred začetkom tekme dobro razpoložen.

Foto: Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca ob 20.45 v Prištini igra tretjo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec je Kosovo, ki ima kakovostno zasedbo in tri točke v skupini B. Četa Matjaža Keka verjame, da se lahko v Ljubljano vrne z nujno potrebnimi tremi točkami, saj je trenutno z eno samo na zadnjem mestu v skupini, v kateri s šestimi vodi Švica. V drugi tekmi skupine Švedska (ena sama točka) gosti Švico, prav tako ob 20.45. Dogajanje na Sportalu spremljamo v živo.

Kvalifikacije za SP 2026, 3. in 6. krog:

Petek, 10. oktober:

avstrijska reprezentanca
Sportal Avstrijci z rekordno visoko zmago, Hrvati ob Dalićevem jubileju do točke

"Kosovo je v neki evforiji po zmagi nad Švedsko. Vsekakor bo treba gostitelje od začetka umiriti. Verjamem sicer, da bo njihov začetni nalet močan, ampak potem moramo računati na našo kakovost, na naš slog igre, ki nas je krasil pred tem. Verjamem, da bomo uspešni," je pred kratkim povedal Žan Karničnik.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 50. mestu, Kosovo pa na 91. S slednjim so se Slovenci doslej merili dvakrat, in sicer jeseni 2020 v ligi narodov. Obakrat so zmagali z golom razlike. Slovenija je po dveh tekmah z eno točko zadnja v skupini B, v kateri vodi Švica s šestimi točkami, tri ima Kosovo, Švedska pa je tudi pri eni točki.

Selektor Matjaž Kek je nekoliko premešal prvo postavo, tako je v napadu ob Benjaminu Šešku začel še Nejc Gradišar, ki je dobil prednost pred Žanom Vipotnikom. V zvezni vrsti je od prve minute igral Svit Sešlar, v obrambi pa David Brekalo, torej je selektor začel s tremi osrednjimi branilci (še Jaka Bijol in Vanja Drkušić). Prvi priložnosti na tekmi sta imela osrednja zvezdnika obeh ekipe, Vedat Muriqi in Šeško, a nista dovolj natančno streljala. Prvi polčas je bil miren vse do 39. minute, ko se je po globinski podaji Petra Stojanovića sam pred vratarjem kosovske reprezentance znašel Šeško. Močno je streljal, a mu je Arijanet Murić branil. Je pa žogo samo odbil, nakar jo je precej nespretno izbijal Fidan Aliti. Če ne bi Murić posredoval, bi dosegel avtogol.

slovenska nogometna reprezentanca Timi Max Elšnik
Sportal Elšnik se zaveda, da proti Kosovu šteje samo zmaga

Slovence v ponedeljek čakajo Švicarji

Slovence po Kosovu v ponedeljek čaka obračun s Švico v Stožicah, novembra pa bosta še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

Kvalifikacije za SP 2026, 3. in 6. krog:

Petek, 10. oktober:

Lestvice:

Preberite še:

Alžirija
Sportal Veliko reprezentančno slavje Zidanovega sina
Matjaž Kek
Sportal Vroča atmosfera mora biti dodaten motiv
slovenska nogometna reprezentanca, Žan Karničnik
Sportal Slovenci pod pritiskom nujne zmage: Zavedamo se, kaj prinašata ali odnašata ti tekmi
Nejc Gradišar Svit Sešlar Timi Max Elšnik Benjamin Šeško Benjamin Šeško Žan Karničnik kvalifikacije za SP 2026 slovenska nogometna reprezentanca Matjaž Kek
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.