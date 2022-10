Neprijetni prizori na stadionu v Čilu #video

Fotografije, ki so jih delili na družbenih omrežjih, so pokazale trenutek, ko se je konstrukcija upognila pod težo nekaj deset navijačev, zaradi česar so nekateri ljudje padli na druge, ki so stali pod panojem.

"Nujne razmere pod nadzorom: pet poškodovanih ljudi so oskrbeli reševalci," so gasilci sporočili na Twitterju.

Konstrukcija se je upognila pod težo nekaj deset navijačev, zaradi česar so nekateri ljudje padli na druge, ki so stali pod panojem. Foto: Guliverimage

Trenutek, ko se je zrušil pano:

❗️🇨🇱 The roof of a grandstand at the Colo-Colo Monumental stadium in Chile collapses when it was full of fans.#colocolo #monumental #chile #news pic.twitter.com/oLwXtgxafc