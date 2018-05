Rožman ni nor, da bi napenjal mišice proti Olimpiji

Nogometaši Domžal se bodo od sezone 2017/18, v kateri so po besedah trenerja Simona Rožmana dosegli veliko lepega, poslovili na derbiju z Olimpijo. Zmajem jo lahko močno zagodejo. Če bodo v nedeljo pred razprodanimi tribunami premagali Ljubljančane, bi s tem Mariboru ponudili priložnost za osvojitev prvenstva. Domžale bodo zaigrale na polno in z velikim ciljem, da proti Olimpiji zadovoljijo navijače.

V nedeljo bo v Športnem parku ob Kamniški Bistrici velika gneča. Vrata domžalskega štadiona se bodo odprla ob 14.30, poldrugo uro pred začetkom spektakla, ki ga nestrpno pričakujejo zlasti navijači Olimpije, saj bi lahko zeleno-beli prejeli ''kanto'' in postali državni prvaki. Dvoboj velikega tveganja bo varovalo okoli 130 policistov, 45 varnostnikov in 15 rediteljev, v pripravljenosti pa bo tudi specialna enota.

Delajo majhne, a hitre korake

Simon Rožman je poudaril tri vodilne cilje kluba. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Trener Domžal Simon Rožman si je pred razmišljanjem o tem, kaj pričakuje v nedeljo od svojih varovancev, vzel nekaj minut in opravil analizo pred zadnjim dejanjem. Poudaril je tri vodilne cilje kluba. Igralcem želi najprej omogočiti razvoj do te mere, da so zanimivi za tuje močnejše klube, s tem pa je tudi realiziran proračun NK Domžale, drugi cilj je uvrstitev kluba v Evropo, tretji pa spodbujanje mladih igralcev in njihova vključitev prek akademije v člansko ekipo.

''Vse cilje smo imeli med sezono v glavi. Uspele so nam dobre stvari. Od lepega poletja v Evropi do vseh fantov, ki smo jim omogočili nadaljevanje kariere v večjih ligah, bilo je res ogromno odhodov, ter vključevanja mladih igralcev, ki ni nezanemarljivo dejstvo. Primer mladih sta Rom, Čerin Gnezda, imata od 10 do 14 prvoligaških nastopov v tej sezoni. Po tej plati so bili vsi cilji realizirani,'' je pojasnil 35-letni strateg v 1. SNL.

Zadovoljen je, da je strokovni tim naredil napredek na svojem področju, da se je klub organizacijsko še izboljšal, poudaril je tudi napredek na področjih nutricistike in logistike. ''Zelo sem vesel, da se izpolnjujejo besede predsednika Staneta Oražma, kako delamo majhne, a hitre korake.''

Proti Olimpiji želijo biti napadalni

Ko se je nazadnje pomeril z Olimpijo, je bil zadovoljen, da so rumeni večji del srečanja nadzorovali potek in nato v zadnji minuti prekrižali načrte zmajem (1:1). Foto: Urban Urbanc/Sportida Z igralci so se odlično ujeli, tisto, kar so jim obljubljali skozi celo sezono, so jim tudi ponudili. ''Imamo zelo karakterno, močno ekipo, imamo izredne liderje, po drugi strani pa izredno kakovost in mladost. Uspelo nam je narediti lepo mešanico. Celo sezono smo uživali drug z drugim, tudi zadnjo tekmo ne bo nič drugače,'' se je že počasi navezal na derbi ljubljanske kotline, ki bo v nedeljo neposredno odločal o naslovu prvaka.

Kako bo v nedeljo proti Olimpiji? ''Prvo merilo, ki šteje, je naša prepoznavna igra. Neumno bi bilo, da bi 364 dni od igralcev zahteval totalen profesionalizem, agresijo, disciplino, zadnjo tekmo pa bi jim rekel, da me to ne zanima. Zato to ne pride v poštev. Želimo biti napadalni, v naši najboljši možni zasedbi, kar nam dovoljuje zdravje,'' je napovedal napadalno igro, s katero jo želi v nedeljo zagosti prvemu kandidatu za naslov. Manjkal bo le Andraž Kirm, ki je v četrtek prestal operacijo, vodstvo kluba pa se trudi, da bi z njim sklenilo sodelovanje tudi za prihodnjo sezono.

Želijo se dokazati oglednikom

Lovro Bizjak je najboljši strelec Domžal v tej sezoni. Zadel je tudi na zadnjem derbiju Ljubljanske kotline v Stožicah. Foto: Urban Urbanc/Sportida Veseli se spektakla v smislu velikega števila gledalcev, kar pa se tiče samih tekmovalnih ambicij, želi pokazati na igrišču nekaj podobnega, kot je pred kratkim že proti Mariboru.

''V teh medsebojnih obračunih z Mariborom in Olimpijo smo bili dobri, celo boljši od obeh nasprotnikov, sploh v spomladanskem delu. Zadnja tekma od tega ne bo odstopala. Obljubljam veliko željo in energijo. Dodaten motiv je ta, da se dokažejo ljudem in tistim, ki odločajo o njihovih naslednjih karierah. To je naš cilj od prvega dneva,'' je opozoril na veliko število oglednikov, ki bodo spremljali derbi zadnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije.

''Želimo si korektne tekme v lepem vzdušju, da bo naša slovenska liga, ki je bila mogoče čez leto kdaj pa kdaj podcenjena, spet pokazala, kako je zelo zanimiva in ne nazadnje tudi zelo kvalitetna. Veselimo te tekme.''

Ne pričakuje totalne ofenzive Olimpije

Rožman dodaja, da so Domžalčani kot skupina zelo tekmovalni in ambiciozni. ''Smo realni, glede na proračun vemo, kam spadamo. Pokazali smo neko resnost v tekmovalnosti, nismo pa pretirano nori, da bi napenjali mišice proti Olimpiji in Mariboru. Olimpija ima zelo kakovostno ekipo, dobrega trenerja, mi pa bomo pokazali tisto, kar lahko. Kar je naš maksimum.''

Domžalčani se želijo v Športnem parku po Mariboru (1:1, gostje so izenačili v sodnikovem podaljšku) izkazati še proti drugemu slovenskemu velikanu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Kakšno Olimpijo pričakuje v nedeljo? Zmajem za osvojitev naslov zadošča že točka. ''So zelo organizirana ekipa. Zanima me, kje imamo možnost proti njim. Ne pričakujem odprte Olimpije. Ne pričakujem njene totalne ofenzive, ampak to, da se bo med tekmo prilagajala rezultatu. Na to smo pripravljeni. Vem, kako bi se lahko zadeva odvijala po našem scenariju. Nagibam se k temu, da na začetku ne bodo šli na glavo. To bi bilo z njihove strani tudi nelogično,'' je dejal najmlajši prvoligaški trener na sončni strani Alp, ki Domžalčane že pripravlja na evropske izzive. Zato mu bo nedeljsko srečanje predstavljalo še kako pomemben preizkus.