Posel in pol: zvezda odšla, prišla dva. Za manj denarja.

Borussia Dortmund, ki se je v pravkar minulem nemškem prvenstvu tako hrabro zoperstavila Bayernu, je že na polno zavihala rokave in Christana Pulisica, ki je za 65 milijonov evrov odšel k Chelseaju, zamenjala z Thorganom Hazardom (B. Mönchengladbach) in Julianom Brandtom (Bayer). Prišel je tudi odlični levi bočni branilec Nico Schulz (Hoffenheim), z napadalcem s Pacom Alcacarjem (Barcelona) pa so pravo, štiriletno pogodbo podpisali že v začetku februarja. Španski golgeter je bil do tedaj le na posoji s strani Barcelone.