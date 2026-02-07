Slovenski napadalec Tjaš Begić je v soboto zablestel v serie B in se vpisal med strelce prvič po letu 2024. Nekdanji veliki up slovenskega nogometa nastopa za Sampdorio kot posojen igralec prvoligaške Parme. V soboto je klubu iz Genove, za katerega je v najbolj slovitih časih igral tudi Srečko Katanec, pomagal do gostujoče zmage nad Modeno. Zadetek za zmago z 2:1 je dosegel v zadnji minuti.

Pri 22 letih še čaka na pravo resnejšo priložnost v serie A. Pri Parmi je Tjaš Begić ni dočakal, zato se je odpravil kot posojeni igralec v Genovo, kjer nosi dres Sampdorie. Ta nastopa v serie B, Primorec pa je v četrtem nastopu dočakal strelski prvenec. Še vselej je vstopil v igro s klopi. Proti Modeni je zaigral od 59. minute, nato pa v zadnji minuti, takrat je bil rezultat 1:1, popeljal Sampdorio v vodstvo z 2:1 in dragocene zmage v gosteh. V polno je zadel na mojstrski način, to pa je njegov prvi zadetek na Apeninskem polotoku po dobrem letu dni!

Pred tem se je nekdanji up Celja, ki je zanj svojčas plača Gorici visoko odškodnino, nazadnje vpisal med strelce 21. decembra 2024. Takrat je s Frosinonejem izgubil v Mantovi 1:3, dosegel pa častni gol za svojo ekipo v 56. minuti.