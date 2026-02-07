Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sobota,
7. 2. 2026,
17.45

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Modena Sampdoria Serie B Tjaš Begić

Sobota, 7. 2. 2026, 17.45

54 minut

Prvi zadetek Slovenca po dobrem letu dni

Tjaš Begić popeljal Sampdorio do zmage in zadel prvič po letu 2024

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Tjaš Begić | Tjaš Begić se je leta 2022 iz Celja preselil v Italijo k Vicenzi, pozneje pa nosil dres Parme, Frosinoneja, zdaj pa še Sampdorie. Za Parmo je v serie A zbral le en nastop. | Foto Guliverimage

Tjaš Begić se je leta 2022 iz Celja preselil v Italijo k Vicenzi, pozneje pa nosil dres Parme, Frosinoneja, zdaj pa še Sampdorie. Za Parmo je v serie A zbral le en nastop.

Foto: Guliverimage

Slovenski napadalec Tjaš Begić je v soboto zablestel v serie B in se vpisal med strelce prvič po letu 2024. Nekdanji veliki up slovenskega nogometa nastopa za Sampdorio kot posojen igralec prvoligaške Parme. V soboto je klubu iz Genove, za katerega je v najbolj slovitih časih igral tudi Srečko Katanec, pomagal do gostujoče zmage nad Modeno. Zadetek za zmago z 2:1 je dosegel v zadnji minuti.

Pri 22 letih še čaka na pravo resnejšo priložnost v serie A. Pri Parmi je Tjaš Begić ni dočakal, zato se je odpravil kot posojeni igralec v Genovo, kjer nosi dres Sampdorie. Ta nastopa v serie B, Primorec pa je v četrtem nastopu dočakal strelski prvenec. Še vselej je vstopil v igro s klopi. Proti Modeni je zaigral od 59. minute, nato pa v zadnji minuti, takrat je bil rezultat 1:1, popeljal Sampdorio v vodstvo z 2:1 in dragocene zmage v gosteh. V polno je zadel na mojstrski način, to pa je njegov prvi zadetek na Apeninskem polotoku po dobrem letu dni!

Pred tem se je nekdanji up Celja, ki je zanj svojčas plača Gorici visoko odškodnino, nazadnje vpisal med strelce 21. decembra 2024. Takrat je s Frosinonejem izgubil v Mantovi 1:3, dosegel pa častni gol za svojo ekipo v 56. minuti.

Sandi Lovrić, Hellas Verona
Sportal Slovenski reprezentant v prvi postavi, a brez zmage na tekmi sezone
Nologna AC Milan Christopher Nkunku
Sportal Inter ni dopustil presenečenja, AC Milan zanesljiv v Bologni
Modena Sampdoria Serie B Tjaš Begić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.