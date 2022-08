Redko se zgodi, da nogometni sodniki komentirajo ali se opravičijo za napake, sodnik Mike Dean, ki je skrbel za VAR na tekmi premier lige med Tottenhamom in Chelseajem, se je. A trenerja modrih Thomasa Tuchla to ni posebej ganilo.

Tekma drugega kroga premier lige med Chelseajem in Tottenhamom se je prejšnji konec tedna končala z neodločenim izidom 2:2 in prepirom med trenerjema Thomasom Tuchlom in Antoniom Contejem. Eden od razlogov, da je bil Thuchel tako besen, je bila sodniška napaka, ko so delivci pravice spregledali, da je Cristian Romero za lase vlekel Marca Cucurello. Nato pa je Tottenham zabil.

Sodnik za VAR na tej tekmi Mike Dean je v kolumni za Mail+ priznal, da bi moral glavnega sodnika na tekmi Anthonyja Taylorja pozvati, da si ogleda posnetek prekrška. Ta bi se nato morda odločil tudi za rdeči karton.

Thomas Tuchel Foto: Reuters Nemškega trenerja Chelseaja Deanovo opravičilo ni posebej ganilo. "Ne vem, zakaj je tako dolgo trajalo. Ne bo pa ničesar spremenilo. Na žalost. Ta odločitev je bila več kot le slaba odločitev," je na novinarski konferenci pred nedeljsko tekmo tretjega kroga z Leedsom dejal Tuchel. "Za tako jasno napako s tako gromozanskimi posledicami za razplet tekme je zelo, zelo težko sprejeti opravičilo in vse skupaj sploh razumeti."

Tuchel je zaradi prerivanja s Contejem dobil še 35 tisoč funtov denarne kazni in tekmo suspenza, ki je proti Leedsu še ne bo odslužil. "Bom že preživel. Kazen ni težava. Težje je sprejeti, da so nekoga v naši ekipi vlekli za lase."