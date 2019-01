Udarec za Bayern, a Müller se bo pritožil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bayern in Müller se bosta na kazen pritožila, je sporočil nemški prvak. Kazen dveh tekem prepovedi igranja je dobil tudi Avstrijec Maximilian Wöber, ki je bil v ekipi Ajaxa 12. decembra na isti tekmi tudi izključen ter ne bo mogel igrati v osmini finala proti Realu iz Madrida, branilcu naslova.

Ajax bo moral plačati še 20.000 evrov, Bayern pa 8000, ker so njuni navijači na igrišče metali predmete in pirotehniko. Bayern se bo z Liverpoolom pomeril 19. februarja na gostovanju in 13. marca na povratni tekmi.

Pariz Saint-Germain pa je imel srečo in se je izognil igranju pred praznimi tribunami marca proti Manchester Unitedu, kar mu je grozilo zaradi izgredov njegovih navijačev proti Crveni zvezi. V francoski prestolnici so hudi izgredi izbruhnili pred stadionom, ko so se spopadli huligani obeh ekip. Ekipa iz francoske prestolnice je dobila "le" 35.000 evrov kazni, iz srbske pa 25.000 evrov. Hujše jo je odnesel Olympiakos; Grke bodo navijaški izgredi prejšnji mesec v evropski ligi proti Milanu stali 90.000 evrov.

