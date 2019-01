Bayern ujel francoskega reprezentanta za 35 milijonov evrov

Novico je v Dohi, kjer je Bayern München ta čas na zimskih klubskih pripravah, potrdil športni direktor bavarskega kluba Hasan Salihamidžić.

"Lahko potrdim, da se nam bo za pet let pridružil Benjamin Pavard. Je mlad nogometaš, ki je že svetovni prvak. Zelo smo veseli in ponosni," je dejal bosanski nogometni strokovnjak.

Francoski reprezentant Benjamin Pavard je začel kariero pri Lillu, leta 2016 pa se je preselil v Nemčijo, kjer je Stuttgartu sprva pomagal do drugoligaškega naslova, nato pa se dokazoval v bundesligi.

France right-back Benjamin Pavard has won the 2018 World Cup goal of the tournament award for his stunning strike against Argentina, FIFA announced on Wednesday. pic.twitter.com/GVrRFcT1me