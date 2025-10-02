Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Thomas Müller

Thomas Müller do 300. gola v karieri

Thomas Müller | Thomas Müller je dosegel 300. gol v profesionalni karieri. | Foto Guliverimage

Thomas Müller je dosegel 300. gol v profesionalni karieri.

Foto: Guliverimage

Thomas Müller je popeljal Vancouver Whitecaps do četrtega zaporednega naslova kanadskega nogometnega prvenstva. Nekdanji nemški reprezentant je prispeval gol in podajo k zmagi s 4:2 nad mestnim tekmecem Vancouvrom. S 36 naslovi je svetovni prvak z elfom leta 2014 zdaj najuspešnejši nemški nogometaš v zgodovini.

Müller je v peti minuti poskrbel za zgodnje vodstvo. Nato je dolgoletni igralec Bayerna iz Münchna v deseti minuti zadel enajstmetrovko in povišal na 2:0 ter dosegel 300. gol v profesionalni karieri, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V časniku Sport Bild se je Müller pred kratkim opisal kot "najuspešnejši nemški zbiralec naslovov", a je svojo izjavo tudi pojasnil: "Vprašanje je vedno, kako tehtate te naslove. Nekdo pogosteje osvoji državno prvenstvo, medtem ko ima drugi več zmag v ligi prvakov," je pojasnil Müller.

"Statistika je lepa stvar, nič več in nič manj," je dodal 36-letni Nemec.

Z Whitecaps se je zdaj uvrstil tudi v pokal prvakov Concacafa, Severno- in Srednjeameriške nogometne zveze.

