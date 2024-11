Tekma Bešiktaš - Maccabi bo na Madžarskem za zaprtimi vrati

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so v Turčiji oblasti sporočile, da te tekme ne bodo izvedli v Turčiji. Uefa je zato iskala nadomestno nevtralno prizorišče, odločila se je za Debrecen, a bo dvoboj potekal za zaprtimi vrati brez navijačev, kar so zahtevale madžarske oblasti.

Sprva je bilo sicer predvideno, da bi gledalci lahko spremljali dvoboj, a so zaradi nedavnih incidentov v Amsterdamu spremenili odločitev.

Kot še dodaja AFP, je tudi turški klub svoje privržence pozval, naj ne potujejo na to tekmo.

Tekma med turško in izraelsko ekipo je imela že pred dogodki na Nizozemskem oznako visokega tveganja, saj so odnosi med državama v zadnjem letu zaradi vojne v Gazi zelo napeti.

Prejšnji teden so v Amsterdamu izbruhnili neredi po tekmi med Ajaxom in Maccabijem, nasilno so se spopadli propalestinski demonstranti in izraelski navijači. Vsaj pet poškodovanih je končalo v bolnišnici, nizozemska policija je aretirala 62 ljudi.

