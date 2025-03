Pred košarkarji Cedevite Olimpije je danes najpomembnejša preizkušnja v sezoni do zdaj. Zmaji se bodo ob 19.30 v Stožicah v osmini finala EuroCupa pomerili s turškim Bešiktašem. Med tistimi, ki se še kako dobro zavedajo pritiska in pomembnosti izkušenj takšnih tekem, je zagotovo kapetan Jaka Blažič.

Ko je Cedevita Olimpija pred tremi leti zadnjič zaigrala v izločilnih bojih evropskega pokala, je dres ljubljanske zasedbe nosil tudi zdajšnji kapetan Jaka Blažič. Takrat je Cedevita Olimpija pred približno 12.500 navijači v četrtfinalu gostila turški Bursaspor, po izjemno tesni končnici in prepozni trojki Jacoba Pullena pa nesrečno ostala brez polfinala drugega najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja.

Povsem spremenjeno in hkrati z velikimi tekmami precej neizkušeno zasedbo zmajev danes čaka osmina finala, ko jim bo nasproti prav tako stal turški nasprotnik. "Izločilni boji v evropskem pokalu postrežejo z res specifičnimi tekmami. Pred tremi leti smo v osmini finala zmagali, v četrtfinalu pa nato nesrečno izgubili proti istemu trenerju, ki bo zdaj gostoval v Stožicah. To so posebne tekme, dajo pa spomine tudi po karieri. Zagotovo bo čustveno srečanje, veliko bo na kocki in upam, da se bomo tudi mi odzvali tako, kot je treba," je pred srečanjem dejal Blažič.

Cedevita Olimpija je pred reprezentančnim premorom osvojila slovenski pokal. Foto: Aleš Fevžer

"Pričakujem težko, čustveno tekmo proti ekipi, ki je v tej sezoni sestavila moštvo, ki konkurira za najvišja mesta tako v Turčiji kot evropskem pokalu. Celotno sezono smo garali za to, da pridemo v položaj, v katerem bomo lahko doma igrali za četrtfinale, in se te tekme res vsi veselimo," je prepričan ljubljanski kapetan.

Bešiktaš eden glavnih favoritov tekmovanja

Bešiktaš se v tej sezoni ponaša z izjemnim kadrom na čelu s trenerjem Dušanom Alimpijevićem, ki na papirju sega v boj za sam vrh EuroCupa, a je turška ekipa v rednem delu v skupini A zasedla peto mesto (10-8). Ekipi sta se sicer srečali v lanski sezoni v rednem delu, ko je Bešiktaš obakrat slavil, Ljubljančani pa so v svoji najskromnejši evropski sezoni za pozabo na koncu dosegli le eno zmago.

"Proti Bešiktašu smo igrali že lani, na zunanjih položajih imajo podobno zasedbo kot letos. Dobro se poznajo, imajo dobro dinamiko, res so agresivni v obrambi in mi moramo odgovoriti z enako mero. Vsi košarkarji so na res visokem nivoju. O pomembnosti tekme smo se pogovarjali že v nedeljo na letališču ob povratku iz Podgorice. Vsi fantje se zavedajo, kaj jih čaka, povedal sem jim tudi izkušnjo izpred treh let, ko smo začeli premehko in je Bursa povedla in smo jo celo tekmo lovili, kar si zdaj ne smemo privoščiti. Določeni igralci imajo s tem izkušnje, nekateri ne, kar je včasih še boljše, ker se vsega skupaj lotiš s posebno energijo," je prepričan Blažič.

Foto: Cedevita Olimpija Ljubljana

Izkoristili so nekaj odmora

Cedevita Olimpija je sicer v generalki za veliko tekmo v soboto v ligi ABA visoko klonila proti Budućnosti, a ob tem ves čas razmišljala že o današnji tekmi, pred tem pa izkoristila nekaj dni reprezentančnega premora za pripravo na srečanje D. "Najprej smo si v tem odmoru vsi spočili, čeprav to v soboto verjetno ni bilo opazno, naredili smo cikel dobrih treningov, kar je zelo pomembno za samozavest. Najprej smo se posvetili fizični pripravi, da smo zadihali, zatem pa smo se začeli pogovarjati o tekmecu. Mislim, da smo vsi prišli v cono, v kateri se dobro počutimo, spočiti smo fizično in psihično, tako da nimamo nobenega izgovora. V sredo pa je treba to samo pokazati na parketu. Ni lahko, ne sme ostati samo pri besedah in tega se vsi zavedamo," je še dejal Blažič.

V ljubljanskem taboru se zavedajo, da bo ogromno odvisno od obrambnih nalog. "Tudi Bešiktaš je zelo obrambno naravnana ekipa, na tak način so dobili vse težke tekme. Naša prednost? Zagotovo ne smejo imeti več energije kot mi. Igramo doma, verjamem, da bomo imeli dobro podporo s tribun, in poskušati moramo napadati na pravi način. V reprezentančnem odmoru smo se posredno pripravljali na to tekmo, čeprav nas je najprej čakala Budućnost, in mislim, da se bomo na tekmi znali odzvati na različne situacije," je še dodal izkušeni slovenski košarkar.

"V letošnji sezoni nimamo izrazitega strelca od daleč oziroma je tudi naša igra nekoliko drugačna kot v preteklih letih, kar je po eni strani tudi dobro. Nam pa zdaj kakšna zadeta trojka ne bo škodila (smeh, op. p.). Tudi psihično se moramo pripraviti do te mere, da smo samozavestni pri metu," je še dodal kapetan zmajev, ki se zaveda pomembnosti srečanja. "Mislim, da je ta tekma zelo pomembna za celotno sezono, ker bi nam morebitna zmaga dala zagon za ključni del sezone," je še sklenil Blažič.

Preberite še: