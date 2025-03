Nemiren spanec Zvezdana Mitrovića

"Glede na zanimanje je jasno, da je pred nami zelo pomembna tekma, torej osmina finala," je pred sredinim dnevom D na novinarski konferenci Cedevite Olimpije, ki je štela največji obisk slovenske sedme sile v dozdajšnjem delu sezone, povedal trener zmajev Zvezdan Mitrović. Cedevito Olimpijo v sredo v Stožicah torej čaka srečanje osmine finala evropskega pokala, prvič po treh letih pa bo tudi Ljubljana priča boju izločilnega dela tekmovanja.

V Ljubljano bo dopotoval Bešiktaš, ki je redni del sezone končal na petem mestu lestvice skupine A. Turško ekipo s klopi vodi srbski glavni trener Dušan Alimpijević, v rednem delu tekmovalne sezone 2024/25 pa je v evropskem pokalu dosegla deset zmag in osem porazov, enako kot Cedevita Olimpija, ki je redni del sklenila na četrtem mestu skupine B in si na ta način priigrala prednost domačega igrišča v osmini finala.

Cedevito Olimpijo v sredo čaka najpomembnejši obračun te sezone do zdaj. Foto: Aleš Fevžer

"Do zdaj smo se v evropskem pokalu v solidnem slogu, prihaja Bešiktaš, ki je lani igral v polfinalu, pa je bil zdaj tudi v finalu turškega pokala. Imajo kader, ki je v četrtfinalu izločil evroligaški Anadolu Efes. So ambiciozna ekipa z ambicioznim trenerjem in bogatim proračunom, tako da je pred nami nasprotnik, ki ga nikakor ne podcenjujemo, ravno nasprotno. So zelo resna ekipa, na obračun se pripravljamo tako kot vedno, z videoanalizo, gledanjem njihovih iger," je uvodoma dejal Mitrović, ki še kako dobro ve, kako je stopiti na prestol evropskega pokala, saj se je tja zavihtel leta 2021 na čelu Monaca, s tem pa si je prislužil tudi nagrado za trenerja leta.

Težave Lemarja

A Črnogorec se z dosežki iz preteklosti za razliko od nekaterih njegovih predhodnikov pretirano ne postavlja. Je pa 55-letni strokovnjak zdaj v Ljubljani pred najtežjo nalogo v tej sezoni, pred sredinim obračunom pa nima pretirano mirnega spanca. "Imamo nekaj težav z boleznijo pa tudi poškodbami. Nekaj nejasnosti je pri Lemarju, ki ima kar nekaj težav z vratom, a upamo, da bo nared, saj vsi vemo, da je za nas zelo pomemben igralec. Danes ni mogel trenirati z ekipo," je dejal Mitrović. "Dobro smo izkoristili ta kratki odmor, na žalost je bilo nekaj poškodb, nekaj fantov je bilo odsotnih zaradi reprezentance. Rok Radović je bil po poškodbi danes prvič na parketu, Stewart, ki je proti Budućnosti igral fantastično, je imel nekaj težav s povišano telesno temperaturo, zdaj še Lemar. Bomo videli, upamo na najboljše," je dodal strateg Cedevite Olimpije.

Zmaji računajo na izdatno pomoč Stožic. Foto: Filip Barbalić

Poziv navijačem V taboru Cedevite Olimpije v sredo računajo tudi na številčno podporo s tribun, kjer za zdaj kaže, da se bo zbralo vsaj pet tisoč gledalcev. Ob tem v ljubljanskem klubu navijače pozivajo, naj se na tekmo odpravijo pravočasno, saj bo pred tekmo v dvorani tudi posebna koreografija, ob tem pa bo močno omejeno tudi število parkirnih mest v garaži dvorane Stožice.

Mitrović proti Alimpijeviću

V turškem klubu je tudi nekaj slovenskega pridiha, saj vlogo pomočnika glavnega trenerja opravlja Jernej Valentinčič, ki je ena izmed desnih rok stratega Dušana Alimpijevića. Ravno ta je bil aprila 2022 v četrtfinalu Eurocupa takrat na čelu Bursaspora usoden za ljubljansko ekipo in ji preprečil pohod do polfinala, zatem se je leta 2023 preselil na trenerski stolček Bešiktaša. "Dušan dela res dobro, bil je tudi že v Ljubljani z Bursasporom, vsi se ga spomnimo. V Turčiji je res napravil odlično delo, je mlad trener, a ima že res veliko izkušenj in sledi svojemu sistemu igre. Bešiktaš je zadnjo tekmo odigral v petek, tako da verjamem, da se bodo na nas dobro pripravili. Prednost je naš domači teren, preostalo pa bomo videli," je dodal Mitrović.

Bešiktaš je trenutno v močnem turškem prvenstvu na drugem mestu, pred njim je le evroligaški Fenerbahče, ki je bil zanj usoden tudi v finalu pokalnega tekmovanja. "Igrajo zelo agresivno v obrambi, to je njihov zaščitni znak in mislim, da bo ogromno odvisno tudi od tega, kakšen bo kriterij na terenu. Zunanja linija je enaka kot lani, res so dobro uigrani, se poznajo. V zadnjem obdobju so se okrepili tudi pod košema, tu je Uroš Plavšić, ki se jim je pridružil iz Crvene zvezde, pa Emanuel Terry. Potem sta tu še Sleva in Morgan, ki lahko igrata na štirici in petici, res so ekipa z resnim proračunom in resnimi ambicijami, da osvojijo EuroCup. Igrajo res izrazito agresivno obrambo, imajo talentirane igralce na vseh položajih in to ne samo po enega, temveč več njih," je poudaril strateg Olimpije.

Dušan Alimpijević Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Vloga favorita na strani Turkov

Črnogorski strokovnjak je pred srečanjem žogico poslal na stran turške ekipe. "Nismo favoriti, imamo prednost domačega igrišča, to je naša edina prednost. Na papirju so oni boljši tekmec, so ogromne razlike. A na koncu koncev vedno rečem, da ne igra papir, temveč fantje na parketu," je še dodal Mitrović.

Cedevita Olimpija se v dvoboj s turškim tekmecem podaja s popotnico poraza v ligi ABA, saj je v soboto klonila v Podgorici proti Budućnosti, pred tem pa so zmaji izkoristili nekaj dni reprezentančnega premora za nekaj dni počitka nato pa priprave na najpomembnejši del sezone.

"Mislim, da smo opravili dobro delo, tekma z Budućnostjo je bila zahtevna, zdaj pa bo pomembno, da bodo fantje energetsko in atletsko na pravi ravni, sicer nimamo nobenih možnosti za uspeh. Torej da smo pozorni na osnovne elemente igre, na skok, zapiranje pod košema, obrambo, da potem lažje steče tudi prehod v napad. Vsi pa veste, da 90 odstotkov fantov prvič igra na takšni ravni tekmovanja, za več kot polovico naših najboljših igralcev je bil pokalni naslov prva lovorika v karieri," je prepričan Mitrović.

"Zato bo zelo pomembno, da fantje ne bodo pregoreli v želji, sploh ker vem, da bodo ob tem Stožice lepo popolnjene. Strokovni štab jih mora pripraviti tudi na to, dobili bodo vse informacije, delamo po ustaljenem ritmu. Gledano iz športnega vidika res ne maram tekem, ki se igrajo na eno zmago, ker delaš, delaš, delaš celotno sezono, nato pa padeš na eni sami oviri in je vsega konec. Sam ne bi nikoli osvojil EuroCupa, če bi bil sistem tekmovanja takšen že prej. Mi nimamo evroligaškega kadra 17, 18 igralcev, saj se nam pozna vsaka odsotnost, imamo dve, tri rotacije in to je to. Je pa na koncu to za nas lahko tudi prednost, v smislu Cedevite Olimpije, zdaj pa bomo skušali to izkoristiti," je še sklenil Mitrović.

