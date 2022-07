Superliga proti Uefi: res ni prostora za obe?

Gre za očitek, da sta Uefa in Fifa ravnali kartelno, ker sta lani nasprotovali ustanovitvi evropske superlige. Obravnava je prvi korak, sodbo pa pričakujejo v nekaj mesecih.

Tudi navijači nad idejo o ustanovitvi superlige niso bili navdušeni. Foto: Reuters Špansko sodišče je Sodišče Evropske unije prosilo za razlago prava Evropske unije v tem postopku. To vključuje podrobnosti, kot sta prost pretok delavcev, storitev in kapitala ter svobodo ustanavljanja. Na koncu bo o zadevi sicer odločalo sodišče v Madridu, a bo zanj odločitev iz Luksemburga zavezujoča.

Do razburjenja v športnem svetu je prišlo lanskega 19. aprila, ko je 12 velikih evropskih nogometnih klubov kot konkurenčno tekmovanje ligi prvakov ustanovilo superligo. Po protestu navijačev, grožnji Evropske nogometne zveze z izključitvijo, obsodbi nacionalnih nogometnih zvez in politike je projekt vsaj v prvem poskusu propadel. A vse kaže, da se del pobudnikov še ni predal in o preživetju projekta bo zdaj odločalo sodišče.

Ideja o ustanovitvi superlige je v minulem letu dvignila ogromno prahu tako med nogometaši kot tudi med navijači. Foto: Guliverimage V projektu vsaj za zdaj vztrajajo Real Madrid, Barcelona in torinski Juventus. Predsednik Reala Florentino Perez ostaja optimističen. A nasprotniki so močni in večinski del evropske politike in športnega sveta vztraja, da gre v tem primeru za napad na evropski model športa in njegove osnovne vrednote.

Sodišče pa se ne ukvarja z modeli in osnovnimi vrednotami, zato so člani superlige prepričani, da lahko v svojih zahtevah uspejo. Da so odločitve lahko drugačne, kot to zase zahteva športni svet, denimo zgovorno priča primer Bosman, ki je bil na sodišču med leti 1990 in 1995, na koncu pa je obveljal prost pretok delovne sile v Evropi, in odločitev je korenito spremenila kadrovske zasedbe klubov in politiko prestopov ne le v Uniji, ampak tudi pa po celem svetu, pa čeprav sta tudi v tem primeru zahtevi belgijskega nogometaša odločno nasprotovali Evropska in Svetovna nogometna zveza.

"Gre za svobodo nogometa in klubov"

Perez poudarja, da gre na sodišču tudi za svobodo nogometa in klubov. Ustanovitelji superlige zdaj v prvi vrsti tožijo krovni organizaciji zaradi monopolnega in ekskluzivnega položaja Uefe na trgu. Še več, klubi v tožbi izpostavljajo, da Uefa zlorablja ta monopolistični položaj, kar pa ni v skladu s pravom Evropske unije.

Perez nad projektom superliga ne namerava obupati. Foto: Reuters Klubi zahtevajo tudi zaščito, prav tako pa tudi zaščito svojih nogometašev, zato od sodišča želijo, da preveri, ali so bile lani grožnje s kaznimi in suspenzi, ki sta jih izrekli Uefa in Fifa, v skladu z veljavnim pravnim redom.

Ob že omenjenih klubih so se superligi aprila lani pridružili še milanska kluba Milan in Inter, Atletico Madrid ter angleški velikani Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United in Manchester City.

Kaj bi pomenila odločitev sodišča v korist superlige, ostaja odprto vprašanje. V osnovi je jasno, da bi liga prvakov dobila morebitno konkurenco, lahko pa bi se ob obeh tekmovanjih pojavilo še kakšno, in to velja tudi za preostale športe. V svojem temelju bi se bistveno spremenil tudi položaj največjih evropskih zvez, katerih uspešno poslovanje temelji tudi na zdajšnjem monopolu trženja najelitnejših klubskih tekmovanj.

"Projekt superlige je mrtev"

Eden večjih očitkov na račun klubov je uperjen v dejstvo, da gre za zaprto tekmovanje, v katero se ni moč uvrstiti oz. iz njega izpasti. Med ustanovitelji pa vlada prepričanje, da je prav zaprt sistem podlaga za stalno sodelovanje in poslovanje. Čeferin še vedno ne verjame v superligo. Foto: Guliverimage

Najmanj nasprotovanja je superliga deležna prav v Španiji, saj v njej vztrajata oba največja kluba v državi. Kritična ostaja tamkajšnja politika, a tudi navijači nasprotovanja, če primerjamo z drugimi državami, niso izrazili, ravno nasprotno, Perez je na zadnji skupščini kluba prejel veliko podporo, prav tako pa večina podpira tudi ta projekt.

Vsaj za zdaj, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ostaja miren predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Ta predvsem Perezu očita, da zavrača kakršenkoli dialog in ima v mislih le lastne interese. K vsej zgodbi pa je v pogovoru za Gazzetto dello Sport pred kratkim dodal: "Karkoli bo odločilo sodišče, to ne bo prineslo spremembe. Projekt superlige je mrtev, saj v njem noče nihče sodelovati." Pri tem ima vsaj trenutno še kako prav, saj javnost v Angliji pa tudi Franciji in Nemčiji novemu tekmovanju ni naklonjena.