Suarez v najbolj (ne)primernem trenutku ošvrknil Barcelono

Luis Suarez pri 34 letih navdušuje pri Atleticu Madridu in je njegov daleč najboljši strelec.

Luis Suarez pri 34 letih navdušuje pri Atleticu Madridu in je njegov daleč najboljši strelec. Foto: Reuters

Dan po novem velikem evropskem debaklu Barcelone se je oglasil tudi Luis Suarez, ki so se ga Katalonci znebili prejšnje poletje. Medtem ko Barcelona preživlja grozno sezono, gre Urugvajcu, čeprav je star že 34 let, pri Atleticu Madridu odlično.

"Nihče se me ne bo znebil. Sam se bom odločil, kdaj bom šel," je v intervjuju za ESPN povedal Luis Suarez, ki v majici Atletica Madrida blesti, s temi besedami je seveda meril predvsem na Barcelono. Naključno ali ne, takšne besede je proti svojim nekdanjim delodajalcem uperil ravno dan po velikem debaklu Barcelone v ligi prvakov. V torek zvečer je v prvi tekmi osmine finala na svojem stadionu proti PSG izgubila z 1:4 in je tik pred izpadom iz Evrope.

Glede na to, da je Barcelona po porazu z 0:2 s Sevillo na prvi tekmi polfinala na robu izpada tudi v pokalnem tekmovanju, v prvenstvu za prvim mestom zaostaja za osem točk, izgubila pa je tudi v španskem superpokalu, ji grozi, da bo še drugo sezono zapored ostala brez lovorike.

Za Atletico velja ravno nasprotno. V prvenstvu hiti naproti prvemu naslovu španskega prvaka po letu 2014, v igri za lovoriko je tudi v ligi prvakov.

Z Antoinejem Griezmannom sta zamenjala drese. Medtem ko Urugvajec skupaj z Atleticom blesti, je s Francozom in Barcelono povsem drugače. Foto: Guliverimage

Šest milijonov za 16 golov in 120 milijonov za šest golov

Najboljši strelec Madridčanov? Suarez, ki je s 16 goli trenutno na vrhu lestvice strelcev v španski ligi. Za toliko zadetkov je potreboval vsega 18 tekem.

Madridski uspeh Urugvajca, ki so ga lani poleti pri Barceloni po šestih letih in 198 golih odslovili na ne najbolj takten način, je zagotovo dodatna sol na rane Barcelone in dodaten razlog za kritike na račun njenega vodenja. Tako v ekonomski kot tudi v športni politiki. Suarez, na primer, je v Atletico prišel za pičlih šest milijonov evrov. Antoine Griezmann, ki je v tej sezoni v 21 prvenstvenih nastopih zmogel doseči vsega šest golov, je Barcelono leto pred tem stal 120 milijonov evrov. Prišel je prav iz Atletica.

Ni pričakoval, da bo tako. V družbi Simeoneja uživa.

Dovolj o popolnoma zgrešenih potezah Barcelone, kaj vse je še povedal Suarez? "Atletico je nogometna elita. Vem, da marsikdo ni verjel vame. Ljudje so dvomili o tem, da bom igral na takšni ravni, a imam še veliko ambicij in želja. Igral bom še dolgo časa. Upam, da bom tudi naslednje leto tako dober, pa potem še v letu, ki pride za tem. Zagotavljam, da bom na vsaki tekmi iz sebe iztisnil vse," je povedal Suarez, ki ima z Atleticom pogodbo do leta 2022.

Atletico je prvi favorit za naslov španskega prvaka. Na vrhu lestvice ima pet točk prednosti pred Real Madridom, ob tem je odigral dve tekmi manj. Barceloni s tekmo manj beži za osem točk. Foto: Reuters

"Nisem pričakoval, da mi bo tako dobro steklo in da bo šlo tako dobro tudi klubu, a sem vesel. Uživam v vsakem trenutku," je še dejal nekdanji napadalec Liverpoola, Ajaxa iz Amsterdama, Groningena in urugvajskega Club Nacionala, iz katerega je daljnega leta 2006 prišel v Evropo. Zdaj tukaj prvič sodeluje s slovitim Argentincem Diegom Simeonejem in ob tem uživa.

"Vsak trener ima svoj način dela, svojo filozofijo. Njegova mi zelo ustreza. Je trener, ki svojim nogometašem vliva samozavest. Poskrbi, da iz sebe dajejo vse. Vsi, od prvega do zadnjega, se borimo za ekipo. To je najpomembneje," je sklenil novi zvezdnik v garderobi Atletica, v kateri ima pomembno vlogo tudi Jan Oblak. Slovenski reprezentant se bo v svojem sedmem madridskem letu očitno le dokopal do svoje prve lovorike v španskem prvenstvu. Atleticu bo uspelo predvsem zaradi golov zagrizenega Urugvajca.

Atletico bo v ligi prvakov sicer v akciji prihodnji teden, ko ga čaka prva tekma osmine finala, doma bo gostil londonski Chelsea. Še pred tem ga čakata dve prvenstveni tekmi proti Levanteju. Že danes bo pri tem prvoligašu iz Valencie gostoval v zaostali tekmi drugega kroga, v soboto pa bosta kluba obrnila vlogi. Levante prihaja v Madrid.