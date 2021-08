Avstrijci prepovedali evforijo: Mura je mačka s sedmimi življenji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo slovenski prvaki ob 21. uri lovili evropski čudež. Prejšnji četrtek so v Fazaneriji v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za ligo Europa namučili Sturm, a prejeli kar tri zadetke (1:3). V Gradec so se odpravili z miselnostjo, da nimajo česa izgubiti. ''Gremo na zmago,'' širi optimizem Žiga Kous. Avstrijci vedo, česa je zmožen trener Mure Ante Šimundža. Mariborčana, ki pozna odlično stadion v Gradcu, zelo spoštujejo, Muro pa opisujejo kot mačka s sedmimi življenji. Razlog več, da bi bilo lahko zvečer v avstrijskem mestu ob Muri še kako zanimivo!

Nogometaši Mure bodo danes odigrali že osmo evropsko tekmo v tej sezoni! Še kako jih lahko veseli dejstvo, da še zdaleč ne bo zadnja, ampak jih bodo izkusili vsaj še šest. V Evropi bodo nastopali vsaj do zime, pri tem dodobra napolnili klubsko blagajno, sodeč po zadnji tekmi, ko jim je končno uspelo priti do zmage še v domačem prvenstvu, pa bi bili zmožni jeseni ohranjati visoko raven na dveh frontah.

Ker slovenski prvaki že vedo, da so si zagotovili dolgo evropsko sezono, lahko v dvoboj v Gradcu vstopijo sproščeno. Nimajo česa izgubiti. Če jim ne bo uspelo nadoknaditi zaostanka dveh zadetkov s prve tekme proti Sturmu (1:3), jih čaka nadaljevanje evropske pravljice v skupinskem delu konferenčne lige. Zato je ozračje v taboru črno-belih pred zahtevnim izpitom v Avstriji polno pozitivne energije.

Luka Bobičanec žal ne bo nastopil v Gradcu, zdravniška služba Mure pa se trudi, da bi se lahko vrnil na igrišče čim prej. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slednje bi bilo še več, če Luka Bobičanec ne bi bil na seznamu poškodovanih, Nik Lorbek in Alen Kozar pa med vprašljivimi za nastop, nogometašev tako ne bi spremljal nehvaležen občutek, kako so se na prvi tekmi dobro zoperstavili Sturmu, a niso znali v zadetke pretopiti številne priložnosti. Teh na gostovanju v Gradcu ne pričakujejo veliko, zato bo zelo pomembno, kako se bodo odzvali pri zaključnih strelih.

Kous: Upamo, da nam bo uspelo

Veselje strelca Žige Kousa po zadetku v Vilni Foto: Sportida "Komaj čakamo in se veselimo, da bomo lahko igrali v Gradcu. Lahko nam je žal za neizkoriščene priložnosti na prvi tekmi, sami smo si zakuhali položaj, ampak tista tekma je že pozabljena. Pred nami je nova tekma. Gremo na zmago in upamo, da nam bo uspelo," pred gostovanjem v Gradcu sporoča Žiga Kous, strelec ''zlatega'' zadetka v Vilni, ki je Muri omogočil številne evropske privilegije.

Izkušeni nogometaš Mure se zaveda, da bi lahko slovenski prvaki vrnili Sturmu milo za drago le v primeru, če bodo število nepotrebnih napak zmanjšali na minimum. Po eni izmed njih, zakrivil jo je ravno Kous, je Sturm prišel do zadetka v Murski Soboti. Takrat se je videlo, kako se v Evropi kaznuje skoraj vsaka napaka v vročem območju v bližini vrat.

Trener Mure Ante Šimundža je bil prejšnji četrtek v Murski Soboti zadovoljen skoraj z vsem, razen z rezultatom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Popolnoma jasno je, kako je treba delovati v Evropi, na kako visoki psihični in fizični ravni moraš biti. Teh stvari ne bomo spremenili. Skušali se bomo prilagoditi trenutni situaciji, v kateri smo zaradi poškodb, in biti na najvišji možni ravni," trener Šimundža, ki si je ogromno izkušenj v Evropi pridobil že z Mariborom, pričakuje večjo konkretnost v priložnostih, pa tudi stabilnost in čvrstost v obrambi, ko se bo Sturm približal vratom Matka Obradovića.

Mura potrebuje za podaljšek, če bo seveda ohranila mrežo nedotaknjeno, vsaj dva zadetka, podobno kot Sturm v Prekmurju pa bo tudi slovenski prvak na gostovanju v Gradcu računal na bučno podporo s tribun, saj se bo v Avstrijo odpravilo kar nekaj navijačev Mure.

Trener Sturma spoštuje Muro in Šimundžo

Nogometaše iz Sturma je v Murski Soboti bodrilo več sto glasnih navijačev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Sturm je pred dvobojem z Muro poskrbel za manjšo slovesnost. Trener Christian Ilzer je podaljšal pogodbo še za eno leto, tako da bo vodil avstrijske črno-bele vsaj do leta 2024. V tem trenutku so rezultati njegov veliki zaveznik. Sturm, ki je konec prejšnjega tedna prekinil zmagoviti niz in se doma z dunajsko Austrio razšel brez zmagovalca (2:2), je drugi v domačem prvenstvu. V petih krogih je osvojil deset točk, na lestvici zaostaja le za Šeškovim Salzburgom, odlično pa mu kaže tudi v Evropi, kjer bi lahko po desetih letih spet zaigral v skupinskem delu lige Europa.

''Proti Muri bomo morali biti zelo zbrani. Najbolj v tej sezoni. Mura je kot mačka. Ima sedem življenj. Odlično menja taktične odločitve na igrišču in je lahko vselej nevaren tekmec. Zasluži si veliko spoštovanje,'' se trener Ilzer zaveda, kako srečno jo je odnesel na prvi tekmi v Fazaneriji, ko je zmagal s 3:1, čeprav je že po nekaj minutah zaostajal z 0:1, nato pa je Mura zapravila kar nekaj obetavnih priložnosti. ''Ne sme nas zmesti tudi uvrstitev Mure v domačem prvenstvu. V Evropi igra povsem drugačna ekipa,'' še opozarja 43-letni Avstrijec.

Nogometaše Sturma, ki trenutno v avstrijski bundesligi zaostajajo le za Salzburgom, bi popeljal v skupinski del evropske lige že poraz z enim zadetkom razlike. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Predsednik Sturma Christian Jauk, podobno kot strokovno vodstvo trikratnih avstrijskih prvakov, umirja trenutno nogometno evforijo, ki vlada med navijači. ''Moramo ostali trdno na tleh,'' sporoča prvi mož Sturma, ki je podaljšal zvestobo tudi s športnim direktorjem Andreasom Schickerjem.

Na stadionu velja pričakovati izjemno vzdušje. Do srede je bilo prodanih že sedem tisoč vstopnic. Dvoboj, na katerem bo delil pravico Španec Jose Maria Sanchez Martinez, bo tako potekal v navijaškem festivalu ''črno-belih''. Obeta se še drugi del sosedskega derbija ob Muri, po katerem bo jasno, kateri klub bo v petek sodeloval v žrebu skupinskega dela lige Europa (nagrada 3,6 milijona evrov), kateri pa v novopečeni konferenčni ligi (nagrada 2,94 milijona evrov).