Stožice se polnijo že mesec pred tekmo

Nogometna in košarkarska vročica se stopnjuje. In dokaz temu so vse bolj polni stadioni in dvorane. Za reprezentančno nogometno tekmo s Severno Irsko je že dober mesec pred prodanih več kot 6.000 vstopnic.

V torek je bilo na stadionu Stožice več kot 10.000 ljudi na evropski nogometni tekmi Olimpije in Ludogorca, v sredo zvečer bo dvorana Stožice polna za pripravljalno tekmo slovenske košarkarske reprezentance z Grčijo.

Stadion Stožice bo poln znova sredi meseca, ko bo Olimpija igrala tretji predkrog lige prvakov. Nogometno vročico so v Ljubljani junija zakurili že reprezentanti, ki so z Dansko igrali 1:1 in imajo po štirih tekmah v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 v skupini H sedem točk, so torej le dve za Finsko in Kazahstanom (Danska jih ima prav tako sedem).

Kvalifikacije bodo izbranci Matjaža Keka nadaljevali sedmega septembra, ko bodo v Stožicah gostili izbrano vrsto Severne Irske. S sedeža NZS so sporočili, da je za to tekmo prodanih že več kot 6.000 vstopnic (vstopnic 1. kategorije je samo še nekaj več kot 500).