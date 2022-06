Srbski selektor Dragan Stojković se dobro spominja prve reprezentančne tekme proti Sloveniji. Pred 22 leti se je na Euru 2000 po neverjetnem preobratu "modrih", ki so izgubljali že z 0:3 in imeli igralca manj, končala z remijem 3:3. Nato se je Slovenija z najboljšimi srbskimi nogometaši udarila še petkrat, prav vselej pa ostala neporažena! Srbi želijo prekiniti neprijetno statistiko. Legendarni Piksi tako pred današnjim dvobojem lige narodov napoveduje, da je napočil čas za prvo srbsko zmago.

Čeprav v srbski reprezentanci ne manjka nogometnih velemojstrov mednarodnega kova, ki so na igrišču sposobni storiti in pokazati marsikaj, so še vselej, ko so se namerili na Slovenijo, ostali brez zmage! Na šestih tekmah so petkrat remiziral, enkrat pa izgubili. To je podatek, ki srbskim navijačem pred današnjim spopadom na stadionu Rajko Mitić ne vliva upanja. Zlasti po razočaranju v uvodnem krogu lige narodov, ko je Srbija doma ostala brez točk proti Norveški (0:1) in podobno kot Slovenija pred domačim občinstvom vpisala poraz proti predstavnici Skandinavije.

Ena najlepših in najbolj zanimivih tekem na Euru 2000

Dragan Stojković pred 22 leti v dvoboju proti Sloveniji, ko je pokrival Aleša Čeha. Foto: Guliverimage/Getty Images Ko se je Slovenija prvič v obdobju državne samostojnosti pomerila z najboljšimi srbskimi nogometaši, takrat so skupaj s Črnogorci sestavljali zasedbo ZR Jugoslavija, je v Belgiji in na Nizozemskem potekalo evropsko prvenstvo. Takrat je barve "modrih" kot nogometaš branil tudi Dragan Stojković Piksi, ki je bil priča nepozabnem infarktnem spopadu v Charleroiju, na katerem je Slovenija z igralcem več v pičlih šestih minutah zapravila prednost treh zadetkov (3:0).

"Ta tekma je bila ena najlepših in najbolj zanimivih, odigranih na Euru 2000. Podatek, da nismo še nikoli premagali Slovencev, je takšen, kakršen je, a vse se lahko spremeni. Igramo na svojem stadionu, zelo je pomembno, da osvojimo tri točke. Tradicije so za to, da se rušijo," sporoča 57-letni srbski selektor pred današnjim spopadom na stadionu Rajko Mitić, priljubljeni Marakani, na kateri ne pričakujejo veliko gledalcev.

Pred tremi dnevi si je srečanje proti Norveški (0:1) ogledalo le deset tisoč navijačev, kar je bistveno manj od pričakovanega, zlasti zaradi nogometne evforije, ki bo rasla proti koncu leta, ko orle čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju.

Srbija je v uvodnem dejanju lige narodov v skupini B4 presenetljivo ostala brez točk v Beogradu proti Norveški. Foto: Reuters

Selektor Stojković je po porazu proti Norvežanom dal vedeti, da bi lahko proti Sloveniji prevetril udarno enajsterico. Kapetan Dušan Tadić (Ajax), najboljši strelec Aleksandar Mitrović (Fulham), Sergej Milinković-Savić (Lazio) in Filip Kostić (Eintracht Frankfurt) bi tako lahko dvoboj s Slovenijo začeli na klopi. "Slovenija je spoštovanja vredna reprezentanca. Je odlično organizirana ekipa, ki ve, kako se igra nogomet. Njen poraz proti Švedski me ne bo preslepil. Ogledal sem si tekmo in se prepričal, da so Slovenci zapravili nekaj priložnosti pri rezultatu 0:0. V dvoboj bomo vstopili zelo resno. Zmaga nam prinaša veliko," želi v tabor izbrane vrste vrniti mir, ki ga po porazu proti Norvežanom ni več opaziti.

Srbija je sicer edina udeleženka skupine B4 lige narodov, ki bo zaigrala na letošnjem svetovnem prvenstvu. Njene predstave bodo lahko prek ekranov spremljali tako na Švedskem in Norveškem kot tudi v Sloveniji, danes pa lahko Kekova četa poskrbi za nadaljevanje izjemnega niza neporaženosti proti "nekdanjim bratom", proti katerim je na šestih tekmah vknjižila zmago in pet remijev. Dvoboj v Beogradu se bo začel ob 20.45.