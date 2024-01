Številke v nebo: dosegli skoraj deset milijard dolarjev

S temi številkami so klubi precej dvignili letvico zapravljanja za okrepitve, saj so stari rekord iz leta 2019 popravili za skoraj dve milijardi dolarjev.

V primerjavi z letom 2022 gre za 48,1-odsotno rast vrednosti prestopov, kar je povezano predvsem s sprostitvijo ukrepov in novim zagonom nogometnega trga po koronski krizi.

Za kar desetino prometa so pri teh prestopih poskrbeli najbolj odmevni v top 10, kamor med drugim spadajo prihod Juda Bellinghama v madridski Real, Enza Fernandeza v Chelsea in Harryja Kana v münchenski Bayern.

Na vrhu seznama držav so spet angleški klubi, ki so skupaj zapravili 2,96 milijarde dolarjev, s čimer so trikrat presegli vrednost prestopov v Franciji, ki je na teh lestvici druga. Prvič pa so med peterico najbolj zapravljivih tudi klubi iz Savdske Arabije, ki so za okrepitve lani namenili 970 milijonov dolarjev, med najdražjimi nakupi so bili prestopi Neymarja, Sadia Maneja in Riyada Mahreza.

Med posameznimi klubi pa so na vrhu po porabljenih sredstvih za okrepitve Chelsea, PSG, Liverpool, Real Madrid in Bayern.

Na strani največjih prejemnikov odškodnin pa so nemški klubi, ki so za svoje igralce ob prestopih iztržili 1,21 milijarde dolarjev; pri tem imata precejšen delež prestopa Bellinghama iz Borussie Dortmund ter Randala Koloja Muanija iz Eintrachta v PSG.

