Številke, ob katerih se legendarni Škot drži za glavo

Danes bodo v ligi prvakov znani še zadnji potniki v osmino finala. Med tistimi, ki bodo še posebej na trnih, bodo zagotovo navijači Manchester Uniteda, saj ga čaka izjemno zahtevno delo v boju za napredovanje in dosežek, ki bi vsaj nekoliko izboljšal klavrno sezono, s katero se ne more pohvaliti zasedba Erika ten Haga.

Potem ko so rdeči vragi v soboto s kar 0:3 sploh prvič v zgodovini na domačem Old Traffordu v angleškem prvenstvu klonili proti zasedbi Bournemoutha so se iz tribun stadiona v Manchestru, ki je dolgo časa veljal za pravo trdnjavo, slišali glasni žvižgi domačih privržencev, ki imajo ob neprepričljivih predstavah svojih ljubljencev in praznih obljub vodstva kluba vse manj potrpljenja. Na veliki preizkušnji bodo živci navijačev rdečih vragov zagotovo tudi danes, ko Manchester United čaka zadnja preizkušnja v skupinskem delu lige prvakov.

Ti so si pred zadnjim dejanjem močno otežili položaj za napredovanje. V zadnjem krogu bodo proti Bayernu, ki si je že zagotovil prvo mesto, a bo po visokem porazu v bundesligi konec tedna zagotovo motiviran in željan popraviti vtis, iskal nujno zmago, ob tem pa bo moral upati na remi na drugi tekmi med Köbenhavnom in Galatasarayem, ki imata trenutno na lestvici točko več od zasedbe iz Manchestra, ki ima na začetku sezone ogromno skrbi.

Manchester United je v tej sezoni na petih tekmah enkrat zmagal, enkrat remiziral in trikrat izgubil. Foto: Reuters

Statistika, ki jim ne more biti v ponos

Na 23 tekmah v vseh tekmovanjih so rdeči vragi kar enajstkrat izgubili, porazi pa so močno zamajali tudi trenerski stolček Erika ten Haga, ki je z nekaj potezami v zadnjem času močno razburkal mnenja navijačev Uniteda. Ta ima ogromno težav predvsem z učinkovitostjo v napadu, trenutno so sicer na šestem mestu premier lige, a so na 16 tekmah v tej sezoni dosegli le 18 golov, za primerjavo kar polovico manj od vodilnega Liverpoola in daleč najmanj med prvimi 14 ekipami lige.

A v zasedbi Manchester Uniteda kljub vsemu – vsaj navzven – ostajajo složni. To je pred srečanjem z Bayernom potrdil tudi Scott McTominay, ki je dejal, da ekipa stoji za trenerjem ten Hagom. "Naše predstave so v prvi vrsti odgovornost nas igralcev. Zdaj smo v trenutku, v katerem imamo v slačilnicah ogromno velikih karakterjev. Nikakor pa nismo v položaju, v kakršnih smo že bili v preteklosti, kjer je bilo vse skupaj nekoliko toksično, vsi skupaj s soigralci trdno stojimo in sledimo trenerju," je bil jasen McTominay, ki je za Manchester United debitiral leta 2017, ko je ekipo še vodil Jose Mourinho, nato pa sta ekipo v vmesnem času vodila še Ole Gunnar Solskjær in Ralf Ragnick.

Scott McTominay je v premier ligi v tej sezoni zadel petkrat, v ligi prvakov pa enkrat. Foto: Reuters

"Kot ekipa nismo konstantni, tega se zavedamo, o tem smo se pogovarjali tudi s trenerskim štabom. Razpored tekem je zahteven, a to ne sme biti naš izgovor. Kot ekipa moramo stopiti skupaj in najti odgovore. Trener sam ne more storiti veliko, med tekmo ni na igrišču, odgovori morajo priti od nas igralcev," se je še enkrat v bran ten Hagu postavil Škot.

Alex Ferguson je z Manchester Unitedom trinajstkrat postal angleški prvak, dvakrat je osvojil ligo prvakov. Foto: Guliverimage

Potem ko se je leta 2013 od klubskega trenerskega stolčka po izjemni eri poslovil Alex Ferguson je ten Hag letos postal prvi trener Uniteda, ki je v prvih 21 tekmah sezone izgubil kar desetkrat oziroma prvi trener, ki je tako hitro dosegel dvomestno število porazov. Ob predstavah svojega bivšega delodajalca je zagotovo zaskrbljen tudi legendarni Škot, ki je ekipo vodil v letih 1986-2013 in poskrbel za največje uspehe angleškega kluba. Od njegovega odhoda je United na Old Traffordu v premier ligi izgubil več tekem (35) kot pod njegovim vodstvom od leta 1992 naprej oziroma v 21 najbolj uspešnih sezonah na čelu angleškega velikana (34). V tej sezoni pa je United na domačem stadionu izgubil šest od 13 domačih tekem.

Zdaj 20-kratne angleške prvake čaka še misija (ne)mogoče v ligi prvakov, kjer niso več odvisni le od sebe, če bodo uspešni proti Bayernu si bodo ne glede na rezultat druge tekme zagotovili vsaj tretje mesto, ki bi jim podaljšalo evropsko sezono s selitvijo v ligo Europa. "Ne razmišljam o negativnih scenarijih, razmišljamo pozitivno. Moramo zmagati, da ostanemo v Evropi. V zadnjih tednih nismo pokazali naših najboljših predstav, a verjamem, da nam lahko uspe," je pred gostovanjem Bayerna na Old Traffordu dejal ten Hag.

"Imeli smo nekaj odličnih tekem, če smo pravi, lahko premagamo vsakogar. To smo pokazali na tekmah s Chelseajem, Evertonom, tudi na zadnji Galatasarayem, čeprav smo na koncu remizirali, smo dokazali, da lahko igramo na najvišjem nivoju. Moja odgovornost je izboljšati ekipo. Dal bom vse, moji igralci tudi," je še dejal Nizozemec, ki je na prvi tekmi sezone z Bayernom v gosteh po pravem trilerju na koncu klonil s 3:4. "Storili smo nekaj napak, ki bi se ji lahko izognili. Kot igraš proti Bayernu, moraš biti najboljši," je še dodal ten Hag.

