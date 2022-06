Srce parajoči trenutek

Ukrajinski nogometaši so se zaustavili na zadnji stopnički pred svetovnim prvenstvom, ki ga bo letos gostil Katar. V dodatnih kvalifikacijah so morali priznati premoč Walesu. Žalost po porazu je bila velika, saj so nogometaši ljudem, ki v domovini trpijo zaradi vojne, želeli pričarati nekaj lepega.

The referee went to console Oleksandr Zinchenko after the match ❤️ pic.twitter.com/ovXh0d9GvW — B/R Football (@brfootball) June 5, 2022

"Želimo si, da bi se končala vojna. To si želi vsak Ukrajinec. Želimo osrečiti naše ljudi in jih napolniti s ponosom," je ukrajinski nogometni zvezdnik Oleksandr Zinčenko v solzah napovedal dvoboj dodatnih kvalifikacij za nastop na SP 2022 proti Škotski. Ta je sredi preteklega tedna padla s 3:1, v nedeljo pa je sledil zadnji krog kvalifikacij proti Walesu.

Na koncu so se Valižani z 1:0 veselili zmage, potem ko je po prostem strelu Garetha Bala Andrij Jarmolenko žogo nesrečno preusmeril v lasten gol.

Ukrajinska nogometna reprezentanca je sicer pred odločilnima tekmama kvalifikacij za SP 2022, ki bo konec leta v Katarju, našla zatočišče tudi v Sloveniji, večino priprav so namreč opravili na Brdu pri Kranju. Bolečina po porazu in izpadu je bila velika. Oleksandr Zinčenko ni mogel skriti žalosti. Do njega je stopil celo španski sodnik Mateu Lahoz, pokazal veliko srce in ga tolažil po težkem porazu.

Za lepo gesto je poskrbel tudi prvi zvezdnik Walesa Gareth Bale, ki je ob proslavljanju zmage stopil do navijačev Ukrajine in jim namenil aplavz.