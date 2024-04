Sprememba v Domžalah

Nogometni klub Domžale in Dušan Kosič sta se danes dogovorila, da Ljubljančan ne bo več trener članskega moštva Domžal, so sporočili iz kluba. 52-letni strateg je rumene prevzel na začetku avgusta in jih vodil na 28 tekmah, na katerih je dosegel 9 zmag, remi in 18 porazov.