Sprememba glede VAR-a v Sloveniji, Cesarja menja Žlogar

Člani izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije (NZS) so se sestali na zadnji seji v letu 2021, na kateri so med drugim potrdili uvedbo tehnologije VAR na vseh petih tekmah kroga Prve lige Telemach, so danes sporočili z zveze.

Z začetkom prihodnjega leta se bo uporaba VAR tehnologije razširila z dveh na vseh pet tekem na krog Prve lige Telemach, kakor tudi na tekme polfinala in finala pokala Pivovarna Union ter v kvalifikacijah za uvrstitev v elitno ligo.

"V okviru projekta VAR so v uvajalnem obdobju uspešno izpeljali certificiranje vseh prvoligaških stadionov za uporabo VAR tehnologije in usposabljanje zadostnega števila sodnikov za uporabo tehnologije, kar pomeni, da so izpolnjeni tudi zadnji pogoj za razširitev na celotno tekmovanje," so zapisali pri zvezi, kjer dodajajo, da sprejeti ukrep prispeva k regularnosti in legitimnosti tekmovanj.

Potrdili razdelitev finančnih sredstev

Izvršni odbor je potrdil tudi način razdelitve finančnih sredstev iz naslova klubskih tekmovanj Evropske nogometne zveze za delo z mladimi za tekmovalno sezono 2020/21. Gre za skupno kar 613.705 evrov. NZS pa bo pričela tudi s črpanjem sredstev iz Forward programa 2.0 Mednarodne nogometne zveze za leto 2021 in 2022. Sredstva bodo namenjena za projekt sofinanciranja stroškov uradnih oseb za ženska in mladinska nogometna, ter futsal mladinska tekmovanja v sezoni 2021/22. Skupna višina sredstev je 261.617,59 evrov.

Tonči Žlogar je novi selektor reprezentance do 19 let. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Adamič novi selektor futsalistk, Žlogar novi selektor U19

Izvršni odbor je ob tem na mesto selektorja ženske futsal A reprezentance imenoval Draga Adamiča, ki bo slovensko izbrano vrsto vodil naslednji dve leti. Boštjan Cesar se ob pričetku dela s člansko reprezentanco poslavlja od reprezentance do 19 let, krmilo slednje pa prevzema Anton Žlogar.

Nekdanji slovenski reprezentant bo vodil tudi izbrano vrsto do 18 let. Reprezentanco do 17 let bo še naprej vodil Aleksander Radosavljević. Reprezentanco do 16 let v novem letu prevzema Mišo Brečko. Nekdanji reprezentant je nazadnje deloval kot trener v reprezentanci do 21 pod vodstvom Milenka Aćimovića.