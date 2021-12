Šporar − veliki junak Middlesbrougha

Slovenski reprezentant Andraž Šporar, ki nastopa na Otoku kot posojeni nogometaš Sportinga iz Lizbone, je poskrbel za odmevno zmago Middlesbrougha in prekinil strelski post, ki je trajal skoraj dva meseca! V polno je zadel prvič po 23. oktobru, ko se je vpisal med strelce na gostovanju pri moštvu Cardiff City. Danes je odločil zmagovalca proti Bournemouthu, ambicioznem klubu, ki se želi vrniti med elito, in je v tej sezoni pri vrhu "championshipa". Češnjice, ki sodelujejo tudi s celjskim klubom, zasedajo visoko drugo mesto, na stadionu Riverside pa so ostale proti Šporarju in ekipi praznih rok (0:1).

V 53. minuti je premagal irskega vratarja Marka Traversa. Foto: Reuters

27-letni Ljubljančan je v 53. minuti meril natančno z bele točke in dosegel četrti zadetek v tej sezoni. Je na dobri poti, da se kmalu povsem približa učinku iz zadnjih sezon, ko se je dokazoval na Portugalskem. V sezoni 2019/20 je v dresu Sportinga v prvenstvu dosegel šest zadetkov, kar je ponovil tudi v sezoni 2020/21, ko je prispeval tri zadetke za Sporting, tri pa za Brago.

Veselje navijačev Middlesbrougha po zadetku Ljubljančana. Foto: Reuters

Angleški drugoligaš Middlesbrough je nazadnje igral v premier league pred štirimi leti. Trenutno je na osmem mestu, če pa bi se uvrstil na koncu sezone med tretje in šesto mesto, bi si zagotovil sodelovanje v dodatnih kvalifikacijah za preboj med elito, ki bi lahko pošteno napolnil klubsko blagajno.