Splitski Hajduk iskal partnerja ... in ga našel v Sloveniji

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje je na družbenih omrežjih uradno potrdil, da je v petek v Splitu podpisal poslovno-športno sodelovanje s hrvaškim prvoligašem Hajdukom. Predsednika Hajduka in Radomelj Lukša Jakobušić in Matjaž Marinšek sta podpisala triletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za tri leta.

Kot so pojasnili na Hajdukovi spletni strani, so Splitčani iskali partnerja, ki bi nudil platformo za razvoj njihovih mladih igralcev in tudi strokovnega kadra.

"Ob sodelovanju in podpori v športnem pogledu bomo prenesli tudi vsa svoja znanja v poslovnem smislu, trženju, logistiki in drugem," je dejal prvi mož Hajduka.

Splitski klub ne bo več imel svoje druge ekipe, tako da bo namesto tega vskočil radomeljski kolektiv, ki se mu bo v vlogi športnega direktorja priključil Andro Fistonić, zdajšnji pomočnik športnega direktorja pri Hajduku.

Sodelovanje se bo začelo takoj, v celoti pa bo zaživelo po koncu sezone.

"To je začetek neke nove poti. Prepričan sem, da smo lahko s Hajdukom magnet za mlade igralce," pa je med drugim dejal Matjaž Marinšek in dodal, da bi lahko s tem sodelovanjem v klub privabili tudi nekatere nadarjene slovenske igralce.

Ivna Šarić (levo) je v jesenskem delu 1. SNL nastopal za Radomlje kot posojeni nogometaš Hajduka. Dosegel je štiri zadetke. V spomladanskem delu se mu bo pridružilo še nekaj rojakov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Radomlje so sicer jesenski del slovenske prvoligaške sezone končale na zadnjem mestu, a imajo toliko točk kot kluba pred njim − Tabor in Aluminij. Hajduk, pri katerem je v zgodovini igralo kar nekaj Slovencev, trenutno pa je tam Jan Mlakar, je v hrvaški ligi četrti. Jutri ga na razprodanem Poljudu, dvoboj bo spremljalo vsaj 32 tisoč gledalcev, čaka obračun z vodilnim klubom hrvaške lige Osijekom, za katerega nastopata slovenska reprezentanta Damjan Bohar in Mario Jurčević.