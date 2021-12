Mlakar zabil dva gola za preobrat Hajduka, a ... #video

Ljubljančan Jan Mlakar, ki je v minuli sezoni za Maribor na 32-ih tekmah dosegel 14 golov, je poleti prestopil v Hajduk Split. Njegov debi v prvi hrvaški ligi je bil uspešen, saj je julija Lokomotivi zabil dva gola. Tista tekma se je končala z 2:2.

V soboto zvečer so na gostovanju v Zagrebu pri Lokomotivi odprli drugo polovico hrvaške sezone in tudi tokrat igrali neodločeno 3:3. Lokomotiva je še v 76. minuti vodila z 2:1, nato pa je 23-letni Mlakar v razmaku petih minut zabil dva gola. Skupaj je to sezono v hrvaški ligi pri šestih doseženih golih. Odigral je 15 tekem. A za zmago to ni bil dovolj, saj so si Splitčani v 86. minuti zabili še drugi avtogol na tekmi.

Hajduk ima po 18-ih tekmah 34 točk, tri več od zagrebškega Dinama in štiri manj od vodilne Rijeke, ki pa je odigrala eno tekmo več.