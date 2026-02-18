Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Špansko prvenstvo, zaostala tekma 16. kroga

Priložnost, da se Villarreal izkoplje iz manjše krize

Villarreal : Barcelona, La liga | Villarreal je na tretjem mestu la lige, a ima že precejšen zaostanek za Realom in Barcelono. | Foto Gulliverimage

Villarreal je na tretjem mestu la lige, a ima že precejšen zaostanek za Realom in Barcelono.

Foto: Gulliverimage

Čeprav je ta sreda namenjena tekmam lige prvakov, se v nekaterih domačih prvenstvih igrajo zaostale ali v naprej odigrane tekme. V španski ligi, kjer je za klubi 24. krogov tekmovanja, Villarreal in Levante igrata zaostalo tekmo 16. kroga.

Girona : Barcelona, la liga
Sportal Realu se smeji: nov hud udarec za Barcelono, ki znova besni nad sodniki

Za Villarreal je dvoboj s predzadnjim Levantejem priložnost, da se izkoplje iz manjše rezultatske krize. Na zadnjih petih tekmah španske la lige je namreč osvojil samo štiri točke, pa zaseda tretje mesto na lestvici. Zaostanek za prvima dvema kluboma se je tako precej povečal: so 15 točk za madridskim Realom in 13 za Barcelono.

Špansko prvenstvo, zaostala tekma 16. kroga:

Sreda, 18. februar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

23 – Mbappe (Real)
15 – Muriqi (Mallorca)
12 – Torres (Barcelona)
11 – Budimir (Osasuna)
10 – Iglesias (Celta Vigo), Lewandowski (Barcelona), Oyarzabal (Real Sociedad), Yamal (Barcelona)
– Moleiro (Villarreal)
– Cucho Hernandez (Betis), Raphinha (Barcelona), Vinicius Jr. (Real Madrid)
– Alvarez (Atletico), De Frutos (Rayo), Duro (Valencia), Mikautadze (Villarreal), Moreno (Villarreal), Sorloth (Atletico Madrid), Vanat (Girona)
– Adams (Sevilla), Antony (Betis), Eyong (Levante), Fornals (Betis), Griezmann (Atletico), Guedes (Real Sociedad), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Olmo (Barcelona)
...

Barcelona
Sportal V taboru Barcelone po velikem šoku besneli nad sodnikom
