Priložnost, da se Villarreal izkoplje iz manjše krize

Čeprav je ta sreda namenjena tekmam lige prvakov , se v nekaterih domačih prvenstvih igrajo zaostale ali v naprej odigrane tekme. V španski ligi, kjer je za klubi 24. krogov tekmovanja, Villarreal in Levante igrata zaostalo tekmo 16. kroga.

Za Villarreal je dvoboj s predzadnjim Levantejem priložnost, da se izkoplje iz manjše rezultatske krize. Na zadnjih petih tekmah španske la lige je namreč osvojil samo štiri točke, pa zaseda tretje mesto na lestvici. Zaostanek za prvima dvema kluboma se je tako precej povečal: so 15 točk za madridskim Realom in 13 za Barcelono.

Špansko prvenstvo, zaostala tekma 16. kroga:

Sreda, 18. februar:

Lestvica: