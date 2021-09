Žalostna sobota za Jana Oblaka

Nogometaši Atletica iz Madrida, ki v španskem prvenstvu branijo naslov prvaka, so v 7. krogu doživeli prvi poraz v tej sezoni. Na gostovanju pri zadnjeuvrščenem Alavesu so ostali kratkih rok (0:1), Jan Oblak pa je moral po žogo v svojo mrežo že v 4. minuti. To je bil tudi edini strel gostiteljev v okvir njegovih vrat na celotni tekmi. Derbi kroga bo med vodilnim Realom in aktualnim prvakom evropske lige Villarrealom, ranjena Barcelona pa bo brez kaznovanega trenerja Ronalda Koemana v nedeljo gostil Levante.