Katalonci razkrivajo: Messi ostaja, nato pa odhaja v ligo MLS?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bo Lionel Messi po koncu sezone sklenil dogovor z Barcelono in ostal v Kataloniji?

Bo Lionel Messi po koncu sezone sklenil dogovor z Barcelono in ostal v Kataloniji? Foto: Reuters

Nogometaši Barcelone imajo danes priložnost, da prvič po dolgem času prevzamejo vodstvo v španskem prvenstvu. Če bodo na domači zelenici premagali Granado, bodo pet krogov pred koncem prehiteli Oblakov Atletico. To ne bi bila edina dobra novica za navijače Barcelone. Prvi zvezdnik Lionel Messi je namreč po poročanju katalonske televizije TV3 vse bližje sklenitvi dogovora z Barcelono, da bi ostal na Camp Nouu tudi po tej sezoni.

Danes bo Barcelona odigrala zelo pomembno srečanje. Če bo izkoristila prednost domačega igrišča proti Granadi, se bo na lestvici povzpela na prvo mesto, kar bi ji v zadnjih petih krogih zagotavljalo najboljše izhodišče za osvojitev državnega naslova.

Koeman: Leo bi moral končati kariero pri Barceloni

Ronald Koeman se spogleduje z osvojitvijo dvojne španske krone. Foto: Reuters Katalonci so v zadnjih tednih v izjemni formi. Na zadnjih 17 tekmah so vknjižili kar 15 zmag, osvojili tudi pokalno lovoriko, če pa bi postali še prvaki, bi bil to še razlog več, da bi z njimi tudi v prihodnje ostal Lionel Messi. Argentinskemu superzvezdniku po koncu sezone poteče pogodba s Katalonci. Za 33-letnega napadalca, šestkratnega dobitnika priznanja nogometaša leta na svetu, vlada ogromno zanimanje. Vse več je govoric, da je PSG zanj že poslal uradno ponudbo.

"Upam, da bo Leo ostal z nami. Če vprašate mene, bi moral končati kariero prav pri Barceloni. A to je njegova odločitev. Zdaj me zanimajo le zmage na tekmah, bomo videli, kaj se bo zgodilo po koncu sezone," je o nedavnih govoricah o tem, da je PSG predstavil Messiju zelo izdatno ponudbo, dejal trener Barcelone Ronald Koeman.

Po vrnitvi iz ZDA na položaj direktorja?

Argentinec je z Barcelono letos že osvojil pokalno lovoriko, v prvenstvu je s 25 zadetki prvi strelec. Foto: Guliverimage Po poročanju katalonske televizijske TV3 bi se lahko saga okrog nadaljevanja kariere Messija razpletla tudi drugače, saj naj bi bil nedavno storjen pomemben korak pri tem, da Messi ostane zvest Blaugrani. Prejšnji teden je namreč njegov oče Jorge Messi, ki je tudi njegov zastopnik, sestankoval s predsednikom Joanom Laporto. Prvi mož Barcelone je letos večkrat izpostavil, da je njegov največji cilj zadržati Messija v klubu. Barcelona ima opravka z veliko finančno krizo, skupni dolgovi presegajo milijardo evrov, a si Laporta prizadeva, da bi vseeno prepričal Argentinca v skupen projekt.

Po poročanju TV3 je Messi pripravljen nositi dres Barcelone za manjšo plačo kot do zdaj, klub pa mu v zameno obljublja, kako bi ga po sklenitvi kariere čakal funkcionarski položaj pri klubu. Predsednik Laporta naj bi svojo ponudbo sporočil Messiju po opravljeni notranji reviziji kluba, ki bo razkrila največje finančne preglavice. Če gre verjeti napovedih TV3, bi lahko Messi pri Barceloni nastopal še dve leti, nato pa bi se preselil na drugo stran velike luže, kjer bi se preizkusil v severnoameriški profesionalni ligi MLS. Ko bi nato sklenil kariero in obesil nogometne čevlje na klin, bi ga pri Barceloni čakala ena izmed direktorskih vlog.

Špansko prvenstvo, 33. krog (zaostali tekmi): Sreda, 28. april:

Athletic Bilbao : Villarreal 2:2 (1:0)

Morcillo 14., Garcia 76.; Orellana 70., Weissmna 85. Četrtek, 29. april:

19.00 Barcelona - Granada