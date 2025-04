Hud spodrsljaj Reala, a tudi Barceloni le točka

Dogajanje na španskih prvoligaških zelenicah se je začelo v Madridu, kjer je Rayo Vallecano v petek visoko izgubil z Espanyolom. Vodilna Barcelona je v soboto zvečer gostila Betis iz Seville in igrala neodločeno 1:1. Tako je branilcu naslova Realu Madridu ušla le na štiri točke. Madridčani so na popoldanski tekmi z 1:2 izgubili z Valencio. V boju za naslov je tudi tretji Atletico, pri katerem se Jan Oblak poteguje za šesto priznanje zamora, a za vodilnim dvojcem zaostaja toliko točk, da bi ga lahko do španskega naslova popeljali le spodrsljaji Barcelone in Reala. Simeonejeva četa bo v nedeljo gostovala pri Sevilli.

Real Madrid je doživel hud udarec v boju za naslov španskega prvaka. Real se je že v preteklih krogih igral z ognjem, a se vsakokrat srečno izvlekel - v zadnjih petih tednih je vse zmage zabeležil z vsega golom razlike. Tokrat mu Valencia ni oprostila nove blede predstave.

Real Madrid je izgubil z Valencio. Foto: Reuters

Gostje so povedli v 15. minuti po zadetku Moucatarja Diakhabyja z glavo. Bil je to hladen tuš za domače navijače, ki so le dve minuti prej videli, kako je Vinicius Junior slabo izvedel najstrožjo kazen in zapravil idealno priložnost za vodstvo. Brazilec se je odkupil na začetku drugega dela, ko se je dobro znašel v kazenskem prostoru Valencie in izenačil izid na 1:1.

V sodnikovem dodatkuu, ko je Real Madrid krenil po zmagoviti zadetek, je Valencia izvedla hiter protinapad, Rafael Mir je žogo natančno podal Hugu Duru, ki je z glavo goste popeljal do zelo pomembnih treh točk.

Barcelona spodrsljaja Reala ni izkoristila v celoti. Na domačem igrišču je zgolj remizirala z Betisom. Pred Realom ima tako štiri točke prednosti. Za Barcelono je v sedmi minuti zadel Gavi, izenačil pa je Natan v 17. minuti.

Betis - FC Barcelona Foto: Reuters

Jan Oblak v Španiji vse bližje zgodovinskemu podvigu

Po izpadu v pokalnem tekmovanju, kjer je Atletico doma izgubil povratno polfinalno tekmo proti Barceloni z 0:1, se Jan Oblak vrača med vratnici rdeče-belih. V pokalu v tej sezoni ni branil niti minute, vselej je dobil prednost rezervni čuvaj mreže Juan Musso, v prvenstvu, kjer je Simeonejeva četa teoretično še vedno v igri za naslov prvaka, pa ima vselej prednost Škofjeločan. Tako bo tudi v nedeljo v Sevilli, kjer se za Atletico obeta novo zahtevno gostovanje.

Jan Oblak z Atleticom za vodilno Barcelono zaostaja devet točk. Foto: Guliverimage

Na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan bi lahko videli ogromno zadetkov. Ko sta se kluba v jesenskem delu pomerila v Madridu, je Atletico po razburljivi končnici zmagal s 4:3. Oblak bo poskušal poskrbeti, da se bo tokrat njegova mreža zatresla neprimerljivo manjkrat, saj bi se s tem še približal zgodovinskemu dosežku. Atletico v zadnjem obdobju ne dosega želenih rezultatov. Foto: Reuters

V tej sezoni bi lahko namreč postal prvi vratar v zgodovini španskega prvenstva, ki bi priznanje zamora, tega prejme čuvaj mreže, ki prejme ob določenem številu nastopov (na najmanj 28 tekmah vsaj 60 minut) v sezoni najmanj zadetkov, osvojil kar šestkrat. Oblak je trenutno vodilni na lestvici, na 28 nastopih je prejel 23 zadetkov, kar znaša 0,82 na srečanje. Najbližje sta mu David Soria (Getafe – 0,86) in Thibaut Courtois (Real Madrid – 0,92).

