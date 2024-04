Nori prizori iz Seville, prihaja 80 tisoč Baskov! #video

Danes se bosta v finalu španskega pokalnega nogometnega tekmovanja v Sevilli pomerila Athletic Bilbao in Mallorca. Favoriti so Baski, ki so s 23 pokalnimi naslovi drugi na večni lestvici zmagovalcev. Zaostajajo le za rekorderjem Barcelono. Nogometaši Athletica imajo veliko priložnost, da osvojijo prvo lovoriko po letu 1984. V Andaluzijo bo odpotovalo več kot 80 tisoč navijačev Athletica, prišlo bo tudi 20 tisoč privržencev Mallorce, na razprodanem stadionu La Cartuja pa si bo lahko pokalni spektakel ogledalo ''le'' 60 tisoč gledalcev, tako da velja na ulicah Seville pričakovati ogromno gnečo.