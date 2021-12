Španec z Otoka v Barcelono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogajanja o prestopu španskega nogometnega reprezentanta Ferrana Torresa iz Manchester Cityja v Barcelono so se danes uradno končala. Napadalec je s Katalonci podpisal pogodbo do junija 2027, odškodnina zanj pa znaša 65 milijonov evrov, v to je vključeno tudi deset milijonov dodatkov, je potrdila Barcelona.