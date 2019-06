Ukrajinski upi so svetovni prvaki

sp do 20 let

Ukrajinska nogometna reprezentanca je zmagovalka svetovnega prvenstva do 20 let, ki ga je gostila Poljska. Ukrajinski upi so v finalu v Lodžu pred 16.000 gledalci premagali južnokorejske vrstnike s 3:1 (1:1).

Južnokorejci so povedli že v peti minuti, ko je najstrožjo kazen unovčil Kangin Lee. Ukrajinci so izenačili v 34. minuti prek Vladislava Supriage in v 53. minuti prek istega igralca povedli z 2:1. Končni izid je v 89. minuti postavil Giorgi Citajšvili.

Tretje mesto je osvojil Ekvador, ki je v malem finalu v Gdynii po podaljšku premagal Italijo z 1:0. Edini gol je dosegel Richard Mina v 104. minuti.

Ukrajinci so v finalu s 3:1 premagali Južno Korejo. Foto: Reuters

Norvežan najboljši strelec

Najboljši strelec prvenstva je postal Norvežan Erling Haland, sin nekdanjega branilca Nottingham Foresta, Leedsa in Manchester Cityja Alf-Ingeja Halanda, ki je vseh devet golov zabil na tekmi skupinskega dela proti Hondurasu. To so Skandinavci dobili z 12:0.

Na lestvici strelcev sledijo Italijan Andrea Pinamonti, Senegalec Amadou Sagna, Ukrajinec Danilo Sikan in Američan Sebastian Soto s po štirimi goli.

V novejši izvedbi svetovnih prvenstev do 20 let (pred letom 2005 so bila to mladinska svetovna prvenstva) so doslej naslove sicer osvojili Argentina 2007, Gana 2009, Brazilija 2011, Francija 2013, Srbija 2015 in Anglija 2017.

Na turnirju so sodili tudi slovenski sodniki Slavko Vinčić, Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

