Nova Zelandija dobila uvodno tekmo na SP

Zmaga Nove Zelandije bi bila lahko še višja, a je Ria Percival tik pred koncem tekme z bele točke zadela le prečko. V novozelandski skupini A sicer igrajo še Švica in Filipini. V skupini B bo danes ob 12. uri na sporedu še tekma med drugo gostiteljico turnirja Avstralijo in Irsko.

Uvodni dan SP pa ni bil le v znamenju nogometa. Le nekaj ur pred tekmo je Novo Zelandijo pretresel zločin. Oborožen storilec je v Aucklandu ustrelil najmanj dva človeka, več ljudi pa je bilo ranjenih. Do streljanja, v katerem je umrl tudi napadalec, je prišlo nedaleč od hotela, kjer prebivajo Norvežanke.

Na dogodek so se spomnili tudi na SP, na katerem bodo obe današnji tekmi začeli z minuto molka. Pred prvo tekmo so gostitelji novozelandsko zastavo na stadionu izobesili na polovico droga, domače nogometašice pa so pred tekmo na sredino igrišča stopile s črnimi pentljami.

Tudi iz Mednarodne nogometne zveze so svojcem žrtev že izrekli sožalje, zaradi dogodka pa se bo priljubljena navijaška cona v Aucklandu odprla šele v petek.

Tik pred tekmo je bilo na sporedu tudi odprtje SP. To je bilo na kratki prireditvi v znamenju domorodnih ljudstev Avstralije in Nove Zelandije. Za njimi so prireditelji na stadion v Aucklandu prinesli tudi pokal, za katerega se bo na SP prvič borilo 32 reprezentanc.

