Na obalo Nove Zelandije je naplavilo ostanke kita, ki po oceni tamkajšnje agencije za varstvo narave morda pripadajo vrsti mesoplodon traversii oziroma tako imenovanemu lopatozobemu kitu. Gre za najredkejšo do zdaj znano vrsto kita na svetu – znanstveniki so do danes identificirali le šest primerkov, živega pa ni videl še nihče.