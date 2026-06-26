Strelski podvig Dembeleja! To ni uspelo še nikomur v tem stoletju.

Na SP 2026 je znan končni razplet tudi v skupini I. Francija je v Bostonu ugnala močno oslabljeno Norveško, ki je nastopila brez kopice prvokategornikov, s 4:1. Tri zadetke za galske peteline je že v uvodnih 32 minutah dosegel Ousmane Dembele. Vikingi so zapravili 11-m. Senegal je napolnil mrežo Iraka (5:0), zdaj pa bo odvisen od razpleta na drugih tekmah, ali bo lahko s tremi točkami nadaljeval mundial. Ob 2. uri se bosta za prvo mesto v skupini H potegovala Španija in Urugvaj v skupini H, kjer lahko vsak spodrsljaj premeša vrh. Belgijci bodo po dveh remijih skušali ugnati Novo Zelandijo in se prebiti v izločilni del.

Francija je upravičila vlogo favorita na dvoboju proti oslabljeni Norveški (4:1), ki se je odločila, da bo zadnje srečanje skupinskega dela SP 2026 odigrala brez najboljših igralcev. Ker je na klopi ostal tudi Erling Haaland, so ostale vse oči uprte v Kyliana Mbappeja. Zvezdnik Reala je lačen novih zadetkov, s katerim na večni lestvici SP lovi Lionela Messija. Tokrat se, čeprav je že po 20 sekundah zatresel prečko, ni vpisal med strelce. Je pa zablestel Ousmane Dembele. Aktualni dobitnik zlate žoge je v uvodnih 32 minutah dosegel kar tri zadetke in poskrbel za prvi hat-trick na tekmi SP v tem stoletju, dosežen že v prvem polčasu.

Ousmane Dembele je v prvem polčasu kar trikrat zatresel norveško mrežo. Foto: Reuters

Norvežani so se hrabro zoperstavili galskim petelinom. Pri zaostanku z 1:3 so zapravili najstrožjo kazen, Mike Maignan je ubranil slab strel Strandu Larsenu, končni rezultat pa je v izdihljajih srečanja dosegel Desire Doue. Norveško čaka v 1/16 finala dvoboj s Slonokoščeno obalo.

Senegal je pomendral Irak, ki je že kmalu zaradi rdečega kartona ostal z igralcem manj na igrišču. Afričani so to smelo izkoristili zlasti v drugem polčasu, ko so dosegli štiri od pet zadetkov. Dvakrat je v polno meril Pape Guaye. Senegal tako še upa, da bi se lahko kot eden izmed osmih najboljših tretjeuvrščenih ekip prebil v izločilni del.

Najboljši strelci: 5 – Messi (Argentina)

4 – Dembele (Francija), Haaland (Norveška), Mbappe (Francija), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Manzambi (Švica), Saibari (Maroko), Sarr (Senegal), Undav (Nemčija)

2 – Araujo (Urugvaj), Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Elanga (Švedska), Gakpo (Nizozemska), P. Gueye (Senegal), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Mahmić (BiH), Munoz (Kolumbija), Oyarzabal (Španija), Pepe (Slonokoščena obala), Ronaldo (Portugalska), Quinones (Mehika), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vargas (Švica)

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Španci za prvo mesto

V noči na soboto bosta ob 2. uri slovenskem času na sporedu še tekmi skupine H: Zelenortski otoki – Savdska Arabija in Urugvaj – Španija. Španci so po remiju z Zelenortskimi otoki in visoko zmago nad Savdsko Arabijo na vrhu skupine s štirimi točkami, Urugvaj in Zelenortski otoki jih imata po dve, Savdska Arabija eno.

Lamine Yamal je na prejšnji tekmi zaigral za Španijo, potem ko je bil poškodovan. Foto: Reuters

Španiji bi že remi proti Urugvaju prinesel zelo varno izhodišče, medtem ko Urugvaj za mirnejše nadaljevanje potrebuje zmago. Zelenortskim otokom bi ob zmagi Španije zadoščal remi s Savdsko Arabijo, da bi se prebili v izločilne boje kot druga ekipa. Savdijci morajo za resnejše upanje na nadaljevanje prvenstva premagati debitanta na mundialu.

Negotovost Belgijcev

Ob 5. uri zjutraj bosta zadnji krog odigrale še reprezentance skupine G, kjer je položaj prav tako zelo napet. Egipt je s štirimi točkami v najboljšem položaju, Iran in Belgija jih imata po dve, Nova Zelandija eno.

Belgijski navijači računajo na zmago svojih ljubljencev. Foto: Reuters

Egipt bi proti Iranu z remijem potrdil najmanj drugo mesto, z zmago vrh skupine. Belgija, ki je na prvih dveh tekmah dvakrat remizirala, proti Novi Zelandiji nima več veliko prostora za računanje – zmaga jo pelje v izločilne boje, remi pa morda ne bi bil dovolj za nadaljevanje zgodbe na svetovnem prvenstvu. Nova Zelandija je še živa, a za preobrat potrebuje zmago nad Belgijo.

SP 2026, 16. tekmovalni dan:

26. junij, petek:

27. junij, sobota:

Lestvice

Lestvica skupine G

Lestvica skupine H

Lestvica skupine I

Lestvica tretjeuvrščenih ekip