Španci zadeli poker, Yamal ponovil podvig Peleja

Enajsti dan nogometnega svetovnega prvenstva sta odprli Španija in Savdska Arabija. Če se evropski prvaki v uvodni tekmi niso pokazali v pravi luči ter proti Zelenortskim otokom streljali s slepimi naboji (0:0), pa so tokrat pokazali bistveno boljši obraz. Prvič v karieri je začel dvoboj na mundialu prvi španski zvezdnik Lamine Yamal in se že v 10. minuti vpisal med strelce, nato pa je sledil šov Mikela Oyarzabala. Strelski festival Špancev se je nadaljeval tudi v drugem polčasu, končalo se je z visoko zmago 4:0. V večernih urah bosta igrala Belgija in Iran. V noči na ponedeljek se bosta najprej pomerila Urugvaj in Zelenortski otoki, nato pa še Nova Zelandija in Egipt.

21. junij, nedelja:

Če je Španija z nepričakovanim remijem proti Zelenortskim otokom (0:0) razočarala navijače, pa je s predstavo v drugem nastopu že nakazala, kako se njeni zvezdniki že bližajo želeni formi. V Atlanti so napolnili mrežo Savdski Arabiji (4:0), vprašanje o zmagovalcu pa je bilo odločeno še pred uvodnim odmorom za hidracijo!

Španci so po začetnem pisku silovito pritisnili na vrata tekmeca, nizali priložnosti v kazenskem prostoru Savdske Arabije, v 10. minuti pa je Lamine Yamal boljšo igro evropskih prvakov pretopil v vodstvo z 1:0. Mikel Oyarzabal je prodrl po levi strani in imenitno podal pred vrata, kjer je 18-letni španski dragulj z neposredne bližine spretno potisnil žogo v mrežo in dosegel prvi zadetek na SP.

Lamine Yamal se tako poslal žogo v mrežo Savdske Arabije za začetno vodstvo 1:0. Foto: Reuters

Statistični sladkorček: to je uspelo le Yamalu in Peleju

18 - Lamine Yamal is only the second player aged 18 or younger to open the scoring in a FIFA World Cup match - the other was a 17-year-old Pelé for Brazil v Wales in 1958.



Emulating. pic.twitter.com/Pf3ty86zdI — OptaJoe (@OptaJoe) June 21, 2026

Superzvezdnik Barcelone se je vpisal v zgodovino šele kot drugi nogometaš, star 18 let ali manj, ki je na tekmi svetovnega prvenstva dosegel uvodni zadetek. To je uspelo le še legendarnemu Peleju, ki je pri 17 letih na tekmi SP 1958 z 1:0 popeljal v vodstvo Brazilijo proti Walesu.

Španija je prevladovala na igrišču, razmerje strelov po uvodnih 15 minutah je znašalo kar 8:0 za evropskega velikana, ki je imel kar 79-odstotno posest žoge. Nadaljevanje je postreglo z novimi zadetki Špancev. Mikel Oyarzabal je asistenci pridodal še dva zadetka. Zvezni igralec Real Sociedada je zadel v polno v 21. in 24. minuti ter napovedal rezultatsko katastrofo Savdske Arabije, ki ni mogla slediti ritmu razigranih Špancev.

Mikel Oyarzabal je zaznamoval prvi polčas z dvema zadetkoma, le nekaj centimetrov pa ga je delilo od hat-tricka. Foto: Reuters

Oyarzabal je s tem postavil nov mejnik, kar se tiče tekem svetovnega prvenstva, saj je kot prvi v uvodnih 24 minutah dosegel dva zadetka in eno asistenco.

Po odmoru za hidracijo, ki je prišel še kako prav povsem podrejenim Arabcem, Španci do konca prvega polčasa niso več zatresti mreže. Še najbližje je bil Oyarzabal, ki bi lahko v 36. minuti dosegel hat-trick, a mu je načrte preprečila prečka. Evropski prvaki so si priigrali še nekaj priložnosti, Savdska Arabija pa je prvi polčas sklenila brez strela v okvir vrata tekmeca. Razmerje strelov na gol je znašalo 17:1 v korist Španije!

Oba strelca, tako Yamal kot tudi Oyarzabal, sta odigrala le prvi polčas, namestu njiju pa sta na začetku drugega dela vstopila v igro Jeremy Pino in Ferran Torres. Španci so v drugem delu pokazali več usmiljenja do tekmeca. Visoko vodstvo jih je nekoliko uspavalo, Arabci pa so si mrežo v 49. minuti zatresli kar sami. Pri tem avtogolu je imel velike prste vmes novopečeni beli baletnik Marc Cucurella. Torres se je v zaključku srečanja že veselil zadetku, Španiji se je nasmihala zmaga s 5:0, a je bil nato zadetek upravičeno razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja napadalca Barcelone.

Belgijci pod pritiskom

Tudi Belgijci so podobno kot Španija na uvodni tekmi razočarani. Proti Egiptu so remizirali 1:1. Zato bodo proti Iranu pod velikim pritiskom, saj se dobro zavedajo, da bi jih morebitna zmaga vodila v nadaljevanje turnirja. Iran je na uvodni tekmi presenetljivo remiziral proti z Novi Zelandiji in računa na novo presenečenje. Belgijci so na papirju izraziti favoriti, a Iran se zagotovo ne bo predal.

Belgija je na prvi tekmi samo remizirala proti Egiptu. Foto: Reuters

Urugvajska nogometna reprezentanca bo skušala v noči na ponedeljek prvič zmagati na SP 2026. Foto: Reuters

Urugvaj tokrat izrazit favorit

Urugvajci so si v prvem krogu proti Savdski Arabiji privoščili nepričakovan spodrsljaj, zato proti Zelenortskim otokom nujno potrebujejo zmago. Urugvaj je s svojimi zvezdniki izrazit favorit, medtem ko bodo Zelenortski otoki spet igrali čvrsto obrambo.

Tako Nova Zelandija kot tudi Egipt sta v prvem krogu prijetno presenetila. Novozelandci so proti Iranu vodili že z 2:0, a so se morali na koncu zadovoljiti z remijem 2:2, medtem ko so Egipčani proti Belgiji prikazali zelo dobro predstavo in osvojili točko. Zmagovalec te tekme bi lahko naredil velik korak proti osmini finala.

Najboljši strelci: 3 – David (Kanada), Messi (Argentina), Undav (Nemčija)

2 – Ayari (Švedska), Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), Gakpo (Nizozemska), Haaland (Norveška), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Kamada (Japonska), Kane (Anglija), Larin (Kanada), Manzambi (Švica), Mbappe (Francija), Oyarzabal (Španija), Saibari (Maroko), Summerville (Nizozemska), Ueda (Japonska), Vinicius Junior (Brazilija)

...

SP 2026, 11. tekmovalni dan:

21. junij, nedelja (+ še dve jutranji tekmi):

22. junij, ponedeljek (+ še dve jutranji tekmi):

Lestvica skupine G

Lestvica skupine H

Preberite še: