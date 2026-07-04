Prvi četrtfinalisti svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki so Maročani. Postali so prva afriška reprezentanca, ki se je drugič uvrstila med najboljših osem. Kanado je premagala s 3:0, dva gola je dosegel nogometaš Girone Azzedine Ounahi . Ob 23. uri sledi dvoboj Paragvaja in Francije, ki jo po prikazanem trenutno glavni favorit za končni uspeh. Se bodo pa morali Francozi znajti brez pomembnega člena Aureliena Tchouamenija, ki je na treningu začutil bolečino v stegenski mišici.

SP 2026, 24. tekmovalni dan, osmina finala:

4. julij, sobota:

Prvi polčas pripadel Kanadi, a ni zadela

Ker Kanada ni osvojila prvega mesta v svoji skupini, izločilne boje ne igra več doma. Igrala je v Houstonu. Foto: Reuters Prva vstopnica za četrtfinale se je delila v Houstonu, kjer sta igrala Kanada in Maroko. Maročani, četrti iz zadnjega svetovnega prvenstva in šesta ekipa na Fifini lestvici, so imeli na stavnicah vlogo favorita. "To je ekipa, ki nima nobenih slabosti," je na petkovi novinarski konferenci dejal selektor Kanade Jesse Marsch. "Ne pretiravam, takšna je realnost." Marsch je pred tekmo odletel celo v Monterrey, da bi si ogledal Maročane, ki so v šestnajstini finala premagali Nizozemsko (4:3 po 11-metrovkah). "Zaradi samozavesti, ki jo je imela ekipa, in odločnosti, s katero so igrali, vemo, da nas čaka velik izziv proti resnično nadarjeni ekipi." Kanada je bila v šestnajstini finala z 1:0 boljša od Južnoafriške republike.

Dvoboj je bil precej razgret. Foto: Reuters A tekmo je bolj odprla Kanada, ki je neustrašno od prve minute krenila po vodilni zadetek. Prvo lepo priložnost je imel v 10. minuti Tanitoluwa Oluwaseyi, a mu je strel branil Bono. Zaradi poškodbe je moral Maroko že v 22. minuti zamenjati napadalca Ismaela Saibarija, ki je letos iz PSV-ja prestopil v Bayern München. Na igrišče je prišel Soufiane Rahimi. V drugem delu polčasa je dinamika igre precej padla, še posebej Maročani niso pokazali ničesar. Je pa glavni sodnik šest rumenih kartonov. Med nogometaši je bilo precej vroče krvi.

Junak Maroka je postal Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi je postal z dvema goloma junak Maroka. Foto: Reuters Vse do 50. minute smo čakali na prvi pravi strel Maroka in dočakali tudi prvi gol na tekmi. Prosti strel je izvedel Achraf Hakimi, Azzedine Ounahi pa s kakšnih 25 metrov kirurško natančno streljal po tleh. Tako kot Maroko ni pokazal nič v prvem polčasu, ni Kanada v drugem. V 75. minuti si je sicer priborila prosti strel na 20 metih, a ga je slabo izvedel Jonathan David. Zatem je s strelom s 30 metrov Bonu ogrel dlani Stephen Eustaquio. Vsega je bilo konec za eno od sogostiteljev prvenstva v 2. minuti, ko je še drugič zadel Ounahi. Dokončal je protinapad Brahima Diaza. Ounahi je v zaključku tekme poskrbel še za izvrstno podajo. Streljal je Rahimi, a zatresel okvir vrat. Je pa ta isti nogometaš v zadnji minuti tekmi, osmi minuti sodnikovega podaljška, po lepi timski akciji vendarle zadel. Za končni izid tekme 3:0.

Maročani so se šele v 50. minuti tekme veselili vodstva z 1:0. Foto: Reuters

Paragvaj proti glavnim favoritom, ki bodo pogrešali Tchouamenija

Kylian Mbappe Foto: Reuters Ob 23. uri se bosta v Philadelphii pomerila Paragvaj in Francija. Francija je pod vodstvom Kyliana Mbappeja, ki je na tem prvenstvu pri šestih zadetkih, zaenkrat svoje delo opravila odlično. Potem ko je leta 2018 osvojila naslov in leta 2022 izgubila finale po enajstmetrovkah, upa, da bo postala šele tretja ekipa v zgodovini svetovnih prvenstev, ki se bo uvrstila v tri zaporedne finale, po Zahodni Nemčiji in Braziliji. Čeprav je ta podvig še precej oddaljen, so Francozi lahko optimistični, Švedsko so v šestnajstini finala nadigrali s 3:0, podpisali pa so pod svojo četrto zmago v štirih tekmah s 13 doseženimi goli.

Je pa iz tabora galskih petelinov prišla novica, da ne bodo mogli računati na standardnega vezista Aureliena Tchouamenija. V petek je med treningom začutil bolečine v stegenski mišici, poroča francoski RMC. Čas okrevanja 26-letnika francoski mediji ocenjujejo različno. Po poročanju francoske tiskovnega agencije AFP naj bi bil odsoten vsaj teden dni in bi tako izpustil tudi četrtfinale, če se bi Francozi vanj uvrstili. Pri RMC pa so bolj optimistični, namestnik kapetana Mbappeja naj bi bil, če bo šlo vse po načrtih, v primeru uvrstitve v četrtfinale (9. julija) nared za igro. Selektor Didier Deschamps bo namesto Tchouamenija v začetno enajsterico uvrstil Manuja Koneja.

V Paragvaju je po zadnji zmagi vladala norišnica. Foto: Reuters

Paragvajci, ki so proti Nemčiji zmagali po enajstmetrovkah, dan ob zmagi pa proglasili za državni praznik, so samozavestni. "Paragvaj ni tukaj po naključju. Nemčija je vrhunska ekipa, hkrati imajo Paragvajci južnoameriški DNK, kar pomeni, da jim je nogomet pisan na žogo. Imajo dobre nogometaše in zagotovo ne prideš v osmino finala zgolj po slučaju. "Imamo svoje prednosti in tudi s svojim slogom igre, bomo poskušali otežiti stvari nasprotniku," pa je na drugi strani pred tekmo dejal Enciso. Paragvaj bo danes lovil svojo drugo uvrstitev v četrtfinale v zgodovini.

Najboljši strelci: 7 – Messi (Argentina)

6 – Mbappe (Francija)

5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)

4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)

3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 24. tekmovalni dan, osmina finala:

4. julij, sobota: