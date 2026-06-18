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Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Četrtek,
18. 6. 2026,
22.57

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Četrtek, 18. 6. 2026, 22.57

57 minut

SP 2026 v nogometu, 8. tekmovalni dan

Klavrn zaključek Bosne in Hercegovine, v Atlanti brez zmagovalca

Avtorji:
Pe. M., Š. L.

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Švica : Bosna | Švica je na koncu visoko ugnala Bosno in Hercegovino. | Foto Reuters

Švica je na koncu visoko ugnala Bosno in Hercegovino.

Foto: Reuters

Začel se je drugi krog svetovnega nogometnega prvenstva. V skupini A sta ga z remijem z 1:1 (1:0) odprla Češka in Južna Afrika. Švica je zatem na tekmi skupine B s 4:1 (0:0) ugnala Bosno in Hercegovino, ki je imela tudi v Los Angelesu bučno podporo navijačev, a v zaključku ob igralcu manj na zelenici povsem pogorela. V zgodnjih jutranjih petkovih urah po slovenskem času bosta na delu gostitelja. Kanadčanom bodo nasproti stali Katarci, Mehičane pa čaka obračun z Južno Korejo.

18. junij, četrtek:

Četrtkovo dogajanje se je začelo v Atlanti, kjer sta do prve točke prišla tako Češka in Južna Afrika, ki sta se razšli z izidom 1:1. Čehi so tako kot na prvi tekmi proti Južni Koreji vodili, če so na prvi tekmi nato ostali praznih rok, pa so tokrat v žep pospravili točko. Čehi so povedli že v šesti minuti srečanja, potem ko je kratko, a natančno podajo Alexandra Sojka ob slabem posredovanju obrambe tekmecev izkoristil Michal Sadilek, ki je dosegel svoj drugi reprezentančni zadetek, na prvi tekmi pa ni igral. Čehi so v nadaljevanju držali vodstvo, v 82. minuti pa je završalo med nogometaši in navijači Južne Afrike, saj je v kazenskem prostoru Češke z roko igral Pavel Šulc. Odgovornost z bele pike je prevzel Teboho Mokoena, ki je s strelom v levi kot premagal vratarja Mateja Kovarja in postavil končni izid. 

Teboho Mokoena je zadel za 1:1. | Foto: Reuters Teboho Mokoena je zadel za 1:1. Foto: Reuters

Tekma je bila druga v zgodovini SP za moške, ko so jo sodile ženske. Američanka Tori Penso je bila glavna sodnica štiri leta po tem, ko je Stephanie Frappart s sojenjem tekme Nemčija proti Kostariki zapisala v zgodovino. Penso ima bogate izkušnje, s katerimi so je zagotovila to vlogo. Med drugim je sodila finale SP za ženske leta 2023 med Španijo in Anglijo, sodelovala pa je tudi na lanskem klubskem SP za nogometaše.

Švica v drugem polčasu strla Bosno

V skupini B je do prve zmage prišla Švica, ki je v končnici dodala na plin in s 4:1 ugnala Bosno in Hercegovino, ki ostaja pri eni osvojeni točki in je izgubila prvič po nizu kar devetih tekem brez poraza.

Po precej mirnem prvem polčasu brez golov je sledilo veliko bolj razburljivo dogajanje v drugem polčasu, v 74. minuti pa se je prvič zatresla tudi mreža. Z močnim strelom je odbito žogo v mrežo Bosne le tri minute za tem, ko je stopil na zelenico, pospravil 20-letni rezervist Johan Manzambi. Za nameček je Bosna v 80. minuti ostala še z igralcem manj na igrišču, potem ko je rdeči karton zaradi prekrška na robu kazenskega prostora ostal Tarik Muharemović.

Tarik Muharemović je ob rdečem kartonu srečanje končal v 80. minuti. | Foto: Reuters Tarik Muharemović je ob rdečem kartonu srečanje končal v 80. minuti. Foto: Reuters

Številčno prednost je Švica hitro unovčila, v 84. minuti je na 2:0 za Švico povišal še drugi rezervist Ruben Vargas, piko na i pa je s svojim drugim zadetkom na tekmi deset minut kasneje dodal Manzambi. Častni zadetek za Bosno je v 93. minuti obračuna z izjemnim volejem dosegel Ermin Mahmić. Ta je v igro vstopil le dve minuti pred tem, a takoj dosegel svoj prvi zadetek za reprezentanco. A tu zadetkov še ni bilo konec, že v 97. minuti srečanja so imeli Švicarji na voljo še strel z bele pike, ki ga je uspešno unovčil kapetan Granit Xhaka in postavil končnih 4:1.

Navijači Bosne pred tekmo s Švico:

Švicarski mediji so poročali, da je tik pred pomembno tekmo zbolel selektor Murat Yakin, šlo naj bi za močnejši prehlad, krive pa bi bile lahko znova klimatske naprave. 51-letnik je kljub temu vodil reprezentanco proti Bosni.

Kanadčani proti Katarcem

Kanadčani bodo na delu ob polnoči, ko bodo vlogo favorita v Vancouvru poskušali upravičiti proti Katarcem. Tri ure zatem se bo začel še zadnji četrtkov obračun, v Zapopanu se bodo pomerili Mehičani in Južnokorejci.

Mehičani bodo iskali drugo zmago na prvenstvu. | Foto: Reuters Mehičani bodo iskali drugo zmago na prvenstvu. Foto: Reuters

SP 2026, 8. tekmovalni dan:

18. junij, četrtek (+ še dve jutranji tekmi):
19. junij, petek

Lestvica skupine A

Lestvica skupine B

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