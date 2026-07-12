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Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
8.53

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
šotor neurje Črnomelj

Nedelja, 12. 7. 2026, 8.53

6 minut

V Črnomlju drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Camp-let šotorska prikolica | Foto Klemen Korenjak

Foto: Klemen Korenjak

V soboto je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto (20), Kranj (9), Brežice (6), Celje (4) ter Slovenj Gradec in Ljubljana, kjer je bil zabeležen po en dogodek. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi.

Kot so danes sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, so na terenu posredovale štiri poklicne in 20 prostovoljnih gasilskih enot. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa.

V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi.

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V občinah Novo mesto in Sevnica so gasilci posredovali zaradi udara strele v drevo.

V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili, so navedli v sporočilu.

Ob nevihtnih celicah na Gorenjskem in v Vipavski dolini so na Agenciji za okolje (Arso) med 20. uro in 20.30 izmerili močne nalive. Na postaji Planina pod Golica je padlo 23 milimetrov, na postaji Otlica pa 22 milimetrov padavin, so objavili na Facebook profilu Arsa. V nevihti, ki je nastala na Savinjskem, so od 20.30 do 21. ure v Gornjem Gradu izmerili 25 milimetrov padavin. Močnejši naliv pa so od 21. ure do 21.30 izmerili v Nanosu, kjer je padlo 33 milimetrov padavin.

Ob nevihtah, ki jih spremljajo močnejši nalivi, sunki vetra, lahko tudi toča, je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, so še opomnili v sobotni večerni objavi.

šotor neurje Črnomelj
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