Solze kapetana Barcelone, ki je prejel stoječe ovacije

Zadnji finale Andresa Inieste z Barcelono

Ko je kapetan Barcelone Andres Iniesta v 88. minuti zapuščal zelenico madridskega štadiona Wanda Metropolitano, Katalonci pa v finalu španskega pokala proti Sevilli vodili s 5:0, so navijači obeh klubov vstali na noge in zaploskali 33-letnemu zvezdniku. Iniesta na klopi ni skrival solza. To je bil njegov zadnji finale v dresu Barcelone, saj po koncu sezone odhaja na Kitajsko.

Nogometaši Barcelone so v veličastni predstavi v finalu španskega pokalnega tekmovanja nadigrali Sevillo in jo premagali kar s 5:0. Dva zadetka je dosegel Luis Suarez, z golom in dvema podajama je izstopal Lionel Messi, vseeno pa je največji aplavz na štadionu Wanda Metropolitano dobil Andres Iniesta.

Iniesta je dosegel zadetek za 4:0:

Že 31. lovorika v bogati karieri

Zadnjo pokalno lovoriko z Barcelono je proslavil na igrišču tudi z otrokoma, hčerko Valerio in sinom Paolom Andreo. Foto: Reuters Dolgoletni španski reprezentant, ki je leta 2010 v finalu svetovnega prvenstva odločil zmagovalca in rdeči furiji zagotovil prvi naslov najboljšega na svetu, se je pri 33 letih odločil, da bo to njegova zadnja sezona v dresu Barcelone. Edinega kluba, za katerega je zaigral v članski konkurenci. Velikana, s katerim je osvojil že 31 lovorik.

Osvojil jih je skupaj z argentinskim soigralcem Lionelom Messijem, ki mu je v soboto v Madridu v 52. minuti podal, nato pa je Iniesta mojstrsko premagal vratarja Seville in se vpisal med strelce. Takrat je vodstvo Barcelone v finalu kraljevega pokala povišal na 4:0 in privržence Kataloncev spomnil, kakšnega igralca bodo izgubili po koncu sezone, ko se bo odpravil na Kitajsko (Chongqing Dangdai Lifan).

Tam ga čaka zelo donosna pogodba. Po spletu krožijo govorice, da bi lahko na leto zaslužil okrog 37 milijonov evrov. Za dokazovanje na drugem delu sveta, kjer je vedno več bogatašev, se je odločil tudi zaradi poslovnih ugodnosti, saj se Kitajci zanimajo za nakup dveh milijonov steklenic vina, narejenega v njegovih vinogradih v okolici rojstnega mesta Fuentealbilla.

Andres Iniesta na zadnjem finalu z Barcelono:

Iniesta se na najštevilčnejši trg na svetu noče prebiti le z nogometnim znanjem, ampak tudi s španskim vinom. O prestopu na Kitajsko naj bi Iniesta konkretneje spregovoril že prihodnji teden.

Ovacije so mu segle globoko v srce

Po koncu sezone bo zapustil Katalonijo. Foto: Reuters V finalu španskega pokala je osvojil predzadnjo lovoriko z Barcelono. Zadnja ga čaka v prihodnjih tednih, ko bo osvojil špansko prvenstvo. Pet krogov pred koncem la lige ima pred najbližjim zasledovalcem, madridskim Atleticom, pri katerem brani Jan Oblak, kar 12 točk prednosti. Ko je v 88. minuti zapustil zelenico, v igro pa je vstopil Denis Suarez, so gledalci vstali in mu namenile dolg aplavz.

Stoječe ovacije tako navijačev Barcelone kot Seville so kapetanu Barcelone segle globoko v srce. Na klopi ni mogel zadrževati čustev. Potočil je solze, solze sreče, neizmernega ponosa, da je lahko kapetan tako imenitne zasedbe, ki je zaznamovala zadnje obdobje svetovnega nogometa.

Po zmagi nad Sevillo je Barcelona prekinila tradicijo, da gresta po zmagovalni pokal tako prvi kot drugi kapetan. Sladka in častna obveznost bi morala doleteti tako Iniesto kot Messija, a se je najboljši strelec Barcelone odločil, da se to pot spodobi, da lovoriko prejme le njegov starejši soigralec, s katerim sta v nogometni karieri doživela toliko lepega.

Barceloni lahko v tej sezoni prepreči dvojno špansko krono le že ogromen čudež. V prvenstvu Katalonci sploh še niso izgubili. Foto: Reuters

Iniesta bo Barcelono, ki se ji je pridružil kot 12-letni deček, zapustil po koncu sezone, zadnjo tekmo v dresu katalonskega velikana, za katerega je v prvi ligi debitiral pred 16 leti pod vodstvom Nizozemca Louisa van Gaala, pa bo najverjetneje odigral 20. maja. Takrat bo Barcelona v zadnjem krogu proslavila nov naslov španskega prvaka na Camp Nouu proti Real Sociedadu.