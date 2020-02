Legenda v novi vlogi

Francesco Totti je po upokojitvi ustanovil podjetji IT Scouting in CT10.

Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Francesco Totti se je po koncu igralske kariere odločil zapluti v poslovne vode. Od leta 2017 upokojeni in legendarni napadalec Rome je ustanovil podjetji IT Scouting in CT10 za svetovanje in pomoč igralcem ter klubom, poleg tega pa bo 43-letni Totti opravljal še ogledniške nogometne storitve.