Šporar se na Portugalskem ni dolgo veselil

Odigral je vso tekmo in na koncu dvoboja čestital Portu za naslov portugalskega prvaka, saj ima dva kroga pred koncem +8 pred drugouvrščeno Benfico. Sporting zaseda tretje mesto. Ljubljančan je še peto tekmo ostal brez zadetka, tako da se njegov strelski post podaljšuje. Na derbiju na stadionu Dragao je resda zadel v polno že v prvi minuti, a je bil njegov zadetek upravičeno razveljavljen zaradi nedovoljenega položaja. Ogled razveljavljenega gola na tej povezavi (pri 0:12).

Robert Berić (Chicago)

Liga MLS, ZDA in Kanada, turnir v Orlandu, skupina B

Chicago Fire : Seattle Sounders 2:1 (torek)