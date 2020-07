Matjaž Kek videl boleč poraz bogatega hrvaškega snubca

Jon Gorenc-Stanković (Huddersfield Town) Anglija, 2. liga Huddersfield : Luton Town 0:2 (petek) Odigral je vso tekmo. Po koncu sezone se bo preselil v Gradec, kjer bo nosil dres Surma.

Jan Mlakar (Wigan) Anglija, 2. liga Barnsley : Wigan 0:0 (sobota) Ni igral, ostal je na klopi.

Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, play-off za ligo Europa. 1. tekma Austria Dunaj : Hartberg 2:3 (sobota) V igro je vstopil v 46. minuti, ko je Hartberg vodil z 1:0. Hartberg si je tako priboril veliko prednost pred povratnim srečanjem, ki bo v sredo. Zmagovalec se bo uvrstil v Evropo.

Patrik Eler (Austria Lustenau) Avstrija, 2. liga Austria Lustenau : Vorwärts Steyr 3:1 (sobota) Ni kandidiral za tekmo.

Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Austria Lustenau : Vorwärts Steyr 3:1 (sobota) Ni igral, ostal je na klopi.

Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Horn : Austria Celovec 2:2 /prekinjeno (petek) Dvoboj je bil po prvem polčasu zaradi močnega naliva prekinjen. Branil je prvi polčas.

Benjamin Šeško (Liefering) Avstrija, 2. liga Ried : Liefering 2:2 (nedelja) Ni kandidiral za tekmo.

Miha Goropevšek (Dinamo Minsk) Belorusija, 1. liga Dinamo Minsk : Minsk 1:0 (nedelja) Odigral je vso tekmo.

Žiga Laci (AEK Atene) Grčija, 1. liga, liga za prvaka Panathinaikos : AEK Atene 1:3 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi.

Matic Kotnik (Panionios) Grčija, 1. liga, liga za obstanek Panionios : Panetolikos 0:2 (sobota) Branil je vso tekmo.

Marko Nunić (AE Larissa) Grčija, 1. liga, liga za obstanek Lamia : AE Larissa 0:0 (sobota) Ni kandidiral za tekmo.

Žiga Frelih (Inter Zaprešić) Hrvaška, 1. liga Inter : Rijeka 0:1 (sobota) Ni kandidiral za tekmo. Zadnjeuvrščeni Inter je tudi matematično izgubil možnosti za obstanek.

Matija Rom (Inter Zaprešić) Hrvaška, 1. liga Inter : Rijeka 0:1 (sobota) Igral je vso tekmo.

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1 liga Dinamo Zagreb : Hajduk Split 2:3 (nedelja) Odigral je vso tekmo in s podajama sodeloval pri obeh zadetkih Dinama. Zagrebčani so kljub temu, da so v 45. minuti ostali z igralcem manj, v drugem polčasu povedli z 2:1, a so nato v zadnjih desetih minutah prejeli dva zadetka in ostali brez točk. To je bil prvi nastop Ljubljančana za Dinamo v pokoronskem obdobju, v katerem je imel težave s poškodbo mišice. Če bo ostal v Zagrebu tudi v prihodnji sezoni, bi ga lahko vodil Matjaž Kek, veliki favorit vodstva Dinama, ki se je po poročanju hrvaških medijev v želji, da v Maksimir pripelje Mariborčana, dogovorilo za sestanek tudi s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Dinamo Zagreb si je v tej sezoni zagotovil naslov hrvaškega prvaka že šest krogov pred koncem, na lestvici pa ima po manj uspešnem obdobju, ko je modre vodil Igor Jovičević, pred najbližjim zasledovalcem Osijekom 14 točk prednosti.

Simon Rožman (Rijeka - trener) Hrvaška, 1. liga Inter : Rijeka 0:1 (sobota) Po zagrebškem Dinamu je Rijeka premagala še Inter in ohranila možnosti za preboj na drugo mesto, ki prinaša kvalifikacije za ligo prvakov. Rečani so na četrtem mestu, za tretjeuvrščeno zagrebško Lokomotivo, s katero se bodo 1. avgusta udarili v finalu hrvaškega pokala, zaostajajo tri, za drugouvrščenim Osijekom pa štiri točke. V prihodnjem krogu bodo v jadranskem derbiju gostovali v Splitu pri Hajduku, ki je v nedeljskem derbiju v Zagrebu presenetil Dinamo.

Sandro Bloudek (Slaven Belupo - pomočnik trenerja) Hrvaška, 1. liga Slaven Belupo : Lokomotiva Zagreb 1:1 (nedelja) Slaven na Hrvaškem ostaja na sedmem mestu.

Valter Birsa (Cagliari) Italija, 1. liga Cagliari : Lecce 0:0 (nedelja) V igro je vstopil v 68. minuti in v zadnji minuti prejel rumeni karton.

Samir Handanović (Inter) Italija, 1. liga Inter - Torino, 21.45 (ponedeljek)

Josip Iličić (Atalanta) Italija, 1. liga Juventus : Atalanta 2:2 (sobota) Odigral je 58 minut in zapustil igrišče tik po izenačenju Cristiana Ronalda, ko je zadel v polno z bele točke (1:1). Atalanta je v derbiju kroga proti vodilnemu Juventusu napadala deseto zaporedno zmago v serie A, skupno pa že dvanajsto! Pomeril sta se ekipi z najboljšo obrambo (Juventus) in napadom (Atalanta). Gostje so dvakrat vodili, a na koncu ostali brez zmage, saj je v zadnji minuti še drugič z bele točke, še drugič po "izsiljeni" igri z roko v kazenskem prostoru, zadel Ronaldo. Atalanta je tako zamudila priložnost, da bi prehitela Lazio in se na lestvici povzpela na drugo mesto.

Jasmin Kurtić (Parma) Italija, 1. liga Parma : Bologna 2:2 (nedelja) Odigral je vso tekmo in v tretji minuti sodnikovega podaljška po strelu z glavo, posnetek zadetka si lahko ogledate tukaj (pri 2:57), dosegel zadetek za 1:2, le nekaj trenutkov pozneje pa je njegovo moštvo še enkrat zatreslo mrežo Bologne in osvojilo točko (2:2). Belokranjec je v 14. nastopu za Parmo dočakal strelski prvenec.

Žan Majer (Lecce) Italija, 1. liga Cagliari : Lecce 0:0 (nedelja) V igro je vstopil v 74. minuti.

Rok Vodišek (Genoa) Italija, 1. liga Genoa : SPAL 2:0 (nedelja) Ni kandidiral za srečanje.

Jure Balkovec (Empoli) Italija, 2. liga Empoli : Frosinone 2:0 (petek) V igro je vstopil v 52. minuti, ko je bil rezultat 1:0.

Matija Boben (Livorno) Italija, 2. liga Livorno : Cremonese 1:2 (petek) Odigral je vso tekmo.

Žan Celar (Cremonese) Italija, 2. liga Livorno : Cremonese 1:2 (petek) V igro je vstopil v 74. minuti.

Boštjan Cesar (Chievo) Italija, 2. liga Chievo : Trapani 1:1 (petek) Ni kandidiral za tekmo. Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste ni več član Chieva. Klubu iz Verone se je pridružil pred desetimi leti, z njim vrsto let nastopal v serie A in nosil kapetanski trak, 30. junija pa mu je potekla pogodba. Čeprav je pričakoval, da mu bo vodstvo kluba ponudilo možnost podaljšanja, so vrata zanj ostala zaprta. Tako se je neslavno, po desetletju poslovil od rumenih osličkov, ki si prizadevajo, da bi se vrnili v italijansko elito. Če bi jim to uspelo, bi samodejno, tako je zapisano v pogodbi, Cesar ostal član Chieva. Vprašanje je le, ali bo to všeč vodstvu, ki se je tako odreklo 38-letnemu izkušenemu branilcu.

Luka Krajnc (Frosinone) Italija, 2. liga Empoli : Frosinone 2:0 (petek) V igro je vstopil v 69. minuti.

Daniel Pavlev (Chievo) Italija, 2. liga Chievo : Trapani 1:1 (petek) Ni igral, ostal je na klopi.

Leo Štulac (Empoli) Italija, 2. liga Empoli : Frosinone 2:0 (petek) Ni igral, ostal je na klopi.

Dejan Vokić (Benevento) Italija, 2. liga Benevento : Venezia 1:1 (petek) Zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za tekmo.

Žiga Lipušček (RFS Rigas) Latvija, 1. liga Metta/LU : RFS 0:1 (nedelja) Odigral je vso tekmo in se v 22. minuti vpisal med strelce. RFS je s sedmo zaporedno zmago zadržala stoodstotni izkupiček in vodilni položaj v prvenstvu, nekdanji branilec Gorice pa je dočakal strelski prvenec v Latviji. Dosegel ga je po strelu z glavo, lahko si ga ogledate tukaj (pri 0:38).

Klemen Bolha (Žalgiris Vilna) Litva, 1. liga Žalgiris Vilna : Südüva 4:0 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi.

Adam Gnezda Čerin (Nürnberg) Nemčija, kvalifikacije za obstanek v 2. ligi, 2. tekma Ingolstadt : Nürnberg 3:1 (sobota) Ni kandidiral za tekmo. Ker je Nürnberg na prvi tekmi na domačem igrišču zmagal z 2:0, si je tako priboril obstanek. Večkratni nemški prvak je bil že v izgubljenem položaju, saj je zaostajal z 0:3, a je nato zadel v polno v zadnji minuti in osrečil navijače. Tako bo tudi v prihodnji sezoni nastopal v drugi nemški ligi, usoda slovenskega legionarja, ki v tej sezoni ni veliko igral, pa je negotova. Mogoča je tudi njegova selitev.

Filip Valenčič (Stabaek) Norveška, 1. liga Kristiansund : Stabaek 1:2 nedelja) Ni kandidiral za tekmo.

Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Zaglebie Lubin : Wisla Plock 0:1 (petek) Odigral je vso tekmo.

Erik Janža (Gornik Zabrze) Poljska, 1. liga, liga za obstanek. Gornik Zabrze : Rakow Czestochowa 4:1 (petek) Odigral je vso tekmo.

Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Piast Gliwice : Jagiellonia Bialystok 2:0 (nedelja) Odigral je vso tekmo, Piast ostaja na visokem drugem mestu.

Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk) Poljska, 1. liga, liga za prvaka Lech Poznan : Lechia Gdansk 3:2 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi.

Matej Pučko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Wisla Krakov : Korona Kielce 1:1 (sobota) Ni kandidiral za srečanje.

Rok Sirk (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Zaglebie Lubin : Wisla Plock 0:1 (petek) Odigral je 66 minut.

David Tijanić (Rakow Czestochowa) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Gornik Zabrze : Rakow Czestochowa 4:1 (petek) Ni igral, ostal je na klopi.

Tadej Vidmajer (LKS Lodz) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Arka Gdynia : LKS Lodz 3:2 (sobota) Ni kandidiral za srečanje.

Saša Aleksander Živec (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga, liga za obstanek Zaglebie Lubin : Wisla Plock 0:1 (petek) V igro je vstopil v 66. minuti.

Matic Žitko (Chojniczanka Chojnice) Poljska, 2. liga Chojniczanka : Chrobry Glogow 3:4 (petek) Ni kandidiral za tekmo.

Andraž Šporar (Sporting Lizbona) Portugalska, 1. liga Sporting Lizbona : Santa Clara 1:0 (petek) Odigral je 78 minut. Sporting je ohranil tretje mesto v prvenstvu.

Andraž Struna (Voluntari) Romunija, 1. liga, liga za obstanek Hermannstadt : Voluntari 2:1 (sobota) Odigral je vso tekmo in v 73. minuti prejel rumeni karton.

Milan Kocić (Voluntari) Romunija, 1. liga, liga za obstanek Hermannstadt : Voluntari 2:1 (sobota) Odigral je 77 minut.

Jaka Bijol (CSKA Moskva) Rusija, 1. liga CSKA Moskva : Rubin Kazan 1:1 (nedelja) V igro je vstopil v 66. minuti, ko je CSKA še vodil z 1:0.

Lovro Bizjak (Ufa) Rusija, 1. liga Lokomotiv Moskva : Ufa 1:1 (nedelja) Odigral je 73 minut in v 72. minuti prejeli rumeni karton.

Bojan Jokić (Ufa) Rusija, 1. liga Lokomotiv Moskva : Ufa 1:1 (nedelja) Ni kandidiral za tekmo.

Miha Mevlja (Soči) Rusija, 1. liga Soči : Spartak Moskva 1:0 (sobota) Odigral je vso tekmo in v 19. minuti prejel rumeni karton.

Denis Popović (Krila Sovjetov Samara) Rusija, 1. liga Dinamo Moskva : Krila Sovjetov 2:0 (nedelja) Odigral je vso tekmo.

Žiga Škoflek (Orenburg) Rusija, 1. liga Orenburg : Rostov 0:0 (nedelja) Odigral je 89 minut.

Andres Vombergar (Ufa) Rusija, 1. liga Lokomotiv Moskva : Ufa 1:1 (nedelja) Vstopil je v igro v 90. minuti. To je bil njegov prvi nastop za Ufo v "pokoronskem" obdobju.

Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, liga za prvaka Slovan : Spartak Trnava 0:0 (sobota) Odigral je vso tekmo, Slovan si je zagotovil dvojno slovaško krono.

Alen Ožbolt (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, liga za prvaka Slovan : Spartak Trnava 0:0 (sobota) Junak finala slovaškega pokala, na katerem je dosegel zmagoviti zadetek, je spremljal dvoboj na klopi za rezervne igralce.

Žan Medved (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, liga za prvaka Slovan : Spartak Trnava 0:0 (sobota) Odigral je 83 minut.

Maj Rorič (Sered) Slovaška, 1. liga, liga za obstanek Zlate Moravce : Sered 1:0 (sobota) Odigral je vso tekmo in v 45. minuti prejel rumeni karton.

Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Atletico Madrid : Betis Sevilla 1:0 (sobota) Branil je vso tekmo, zbral dve tekmi in 16. v tej sezoni ohranil nedotaknjeno mrežo na tekmi španskega prvenstva. V tem pogledu zaostaja za vodilnim v točkovanju za dobitnika priznanja zamora Thibautom Courtoisom (Real Madrid). Belgijec je nepremagan že pet tekem zapored, v tej sezoni pa je prejel le 18 zadetkov. Oblak jih je osem več, tako da bo najverjetneje po koncu sezone ostal brez priznanja, ki ga je osvojil kar štirikrat zapored. Škofjeločan pa ostaja specialist za tekme, na katerih se njegova mreža ne zatrese niti enkrat. Na posebni lestvici, ki jo je pred dnevi razkril Transfermarkt, se lahko pohvali z nazivom najboljšega vratarja na svetu v 21. stoletju. Lestvica zajema vratarje, ki branijo ali so branili v petih najmočnejših ligah na svetu, ki so ostali nepremagani na vsaj 100 tekmah (v vseh tekmovanjih), razvrščeni pa so po tem, kdo ima boljši odstotek dvobojev brez prejetega gola. V tej statistični prvini je daleč najuspešnejši vratar 21. stoletja, slovenski reprezentant, ki ima kot edini na svetu boljše povprečje od 0,50 na tekmo. Pred srečanjem z Betisom je ostal nepremagan na kar 54,4 odstotka vseh odigranih tekem (137 od 252), najbližji zasledovalec na lestvici, Nemec Manuel Neuer, ima povprečje 0,47 (276 od 586), tretjeuvrščeni Italijan Gialuigi Buffon pa 0,46 (350 od 761 tekem).

Domen Črnigoj (Lugano) Švica, 1. liga Luzern : Lugano 3:3 (nedelja) Ni kandidiral za tekmo.

Kenan Fatkić (Thun) Švica, 1. liga Thun : Xamax 3:0 (nedelja) Odigral je 89 minut in v 14. minuti prispeval asistenco za vodilni zadetek Thuna.

Blaž Kramer (Zürich) Švica, 1. liga Zürich - Sion, 18.15 (sobota) Dvoboj ni bil odigran, ker so se vsi nogometaši Züricha odpravili v samoizolacijo. V petek so opravljati test za novi koronavirus, klub pa je sporočil, da je bilo kar nekaj pozitivnih primerov.

Nejc Mevlja (Schaffhausen) Švica, 2. liga Lausanne : Schaffhausen 1:0 (petek) Ni kandidiral za tekmo.

Nejc Skubic (Konyaspor) Turčija, 1. liga Konyaspor - Istanbul Basaksehir, 20.00 (ponedeljek)

Amedej Vetrih (Rizespor) Turčija, 1. liga Kasimpasa - Rizespor, 17.30 (ponedeljek)

Miha Zajc (Fenerbahče Istanbul) Turčija, 1. liga Fenerbahče : Sivasspor 1:2 (nedelja) Ni igral, ostal je na klopi. Turški klubski velikan je padel na sedmo mesto.

Gaber Dobrovoljc (Fatih Karagümrük) Turčija, 2. liga Keciorengucu : Fatih Karagümrük 3:0 (nedelja) Ni kandidiral za tekmo.

Rok Kidrič (Boluspor) Turčija, 2. liga Boluspor : Akhisar Belediyespor 0:1 (nedelja) V igro je vstopil v 79. minuti.

Rajko Rotman (Akhisar Belediyespor) Turčija, 2. liga Boluspor : Akhisar Belediyespor 0:1 (nedelja) Odigral je vso tekmo in v 64. minuti prejel rumeni karton.

Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) Ukrajina, 1. liga, liga za prvaka Oleksandrija : Dinamo Kijev 2:2 (nedelja) Odigral je vso tekmo in se dvakrat vpisal med strelce. V polno je zadel v 63. in 75. minuti, s tem pa poskrbel za preobrat gostov (iz 1:0 na 1:2). Zadetka Vojničana si lahko ogledate tukaj (pri 3:17 in 4:00). Gostitelji so v predzadnji minuti s še drugim zadetkom z najstrožje kazni izenačili rezultat na 2:2, Dinamo pa je s tem na lestvici padel na tretje mesto. Za drugouvrščeno Zorjo zaostaja točko, do konca prvenstva pa sta še dva kroga. Dinamo se bo pomeril tudi še z Zorjo, drugo mesto v Ukrajini pa prinaša udeležbo v kvalifikacijah za ligo prvakov. Verbič, ki je na zadnji tekmi zaigral v konici napada, je v tej sezoni dosegel v prvenstvu 11 zadetkov.

Robert Berić (Chicago) Liga MLS, ZDA in Kanada, turnir v Orlandu, skupina B Chicago Fire - Seattle Sounders, 15.00 (torek) Chicago bi moral sprva tekmovati v skupini A in se v četrtek pomeriti z Nashvillom, a je zadnji odpovedal sodelovanje na tekmovanju, tako da so prireditelji Chicago premestili v skupino B.

Antonio Delamea Mlinar (New Revolution) Liga MLS, ZDA in Kanada, turnir v Orlandu, skupina C Montreal Impact : New England Revolution 0:1 (petek) Odigral je vso tekmo.

Aljaž Ivačič (Portland) Liga MLS, ZDA in Kanada, turnir v Orlandu, skupina F Los Angeles Galaxy - Portland Timbers, 04.30 (torek)