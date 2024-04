Kako ženska izbere avto? Pametno!

V življenju nekatere stvari in ideje preživijo čase in situacije. Na primer ta, da je življenje prekratko, da bi se mučili z neudobnimi čevlji. Ali pa da mora v ženski omari viseti vsaj ena mala črna oblekica, pod katero se je za vse večne čase podpisala Coco Chanel daljnega leta 1926. Čeznjo oblečeš džins ali usnjeno jakno, obuješ športne copate in si pripravljena za celodnevne opravke, zvečer jakno le zamenjaš z blejzerjem, stopiš v čevlje z visoko peto, si nadeneš rdečo šminko in si kraljica večera. Pa torbica! Ravno prav velika in globoka – da vase sprejme od mini izvijača, kozmetičnih pripomočkov do hrane in tolažbe za mularijo.

Najbolj oseben, intimen sopotnik med naštetim pa je še nekdo, brez katerega bi bilo pomikanje skozi dneve približno tako prijetno, kot je pomotoma soljena kava. Njegovo visočanstvo ... avtomobil! Ne kar katerikoli. Kot za moža ni dober kar vsak, tudi vsak avtomobil ni dober za žensko. V tem stavku je zajeta vsa filozofija. Kakšen avtomobil pa je dober zame, žensko s prepolnim urnikom?

Izbira po žensko ‒ čustva na prvo žogo, na drugo pa prepričljivost

V življenju nastopijo bolj ali manj vznemirljivi trenutki. Izbira avtomobila je vsekakor med prvimi. Bolj zahtevno, bolj adrenalinsko, bolj premišljeno ... pa tudi bolj zabavno! Na to, da imamo vsi lastne pristope k izbiri in nakupu, vplivajo potrebe vsakdana. Malo pa tudi spol. Če našim gospodom bolj prijajo zajetna konjenica, robusten videz, vozilo, nasajeno na konkretna platišča, se ženskam pospeši utrip in razširijo zenice pri drugačnem videzu, barvi, detajlih ... To je vstopnica v naš, ženski svet.

Olajšanja še dolgo ni, saj naše odločitve niso nepremišljene. Da, čustva na prvo žogo, na drugo pa prepričljivost. In tu se delo šele začne. V zvesti zvezek – popolno nasprotje izbranemu avtomobilu – sem napisala nekaj ključnih vprašanj: Kje živim? Kako je videti moj povprečni dan? Koliko se nas vozi z avtomobilom? Koliko običajno prevozim v enem dnevu? Kakšna voznica sem? Kaj pričakujem od svojega "osebnega asistenta"? Poboža moje čute? Ima značaj? Kakšno skrivno zvezo lahko razvijeva samo za najine ukradene trenutke?

Mojo vozniško identiteto razkrijejo odgovori. Živim blizu mesta, kjer se največ premikam. Običajno ob koncih tedna odjadram na avtocestne avenije, ki se najpogosteje vijejo pod skalno hribovje, še pogosteje pa k nadmorski višini nič, kjer te požgečkata vonj soli in čisto drugačno sonce. Moj kovinski pomočnik mi mora zvesto služiti, v dobrem in slabem, me potolažiti in olajšati težo vsakdana. Vsakič, ko sedem za volan, pa mi mora polepšati dan, ko se ga dotaknem, ko ga vidim, slišim in čutim. Lastim si "budistično" vozniško filozofijo s poskočnim srcem – širi prijaznost, ustavljaj pred prehodi za pešce, tudi če te v to ne prisili semafor, vsak dan pokloni vsaj enemu vozniku prednost in iskren nasmeh ter uživaj v vožnji v spremstvu ... Koga? To pa povem na koncu najine zgodbe.

V novem Peugeotu 208 sem našla vse, kar potrebujem

Zaiskrilo se je! V srcu in očeh hkrati. Našla sem ga. Novega Peugeota 208. On je mala črna oblekica, udobni športni copati in ravno prav velika ženska torbica hkrati. Pri vseh vprašanjih iz staromodnega zvezka je dobil kljukico ali odobritev. Prvi vtis? Sploh ne tako majhna mišičasta petarda divje rumene barve, s kompaktno masko in detajli v barvi karoserije – rumene črtice, ki dajejo občutek, da avto drvi skozi čas. Levček, ki je v znački, je pustil sledi svetlobnih krempljev pod obema prednjima žarometoma. Zadnje luči so lepo povezane med seboj v eno linijo na črni podlagi, da se nanjo lepo poda lični lastnoročni podpis Peugeot, na strehi pa je lepo umeščena antena v obliki plavuti morskega psa.

Dovolj sem videla, da sem raziskovala naprej. Posrkal me je vase. Popolno presenečenje in začudenje – volanski obroč, okoli katerega bi lažje v mislih narisal bolid za požiranje ovinkov po monaških mestnih ovinkih. Njegova majhnost je takoj pokazala logiko, saj se zaradi tega dobro vidi na armaturno ploščo s popolnoma nastavljivimi prikazi informacij po meri. Odlično sede v dlani, je pa tudi natančen, poslušen in zelo neposreden. Avtomobil mu sledi z vojaško pokorščino, kar mu izoblikuje značaj – dinamičen in lahkoten v vožnji. Čista petica za vožnjo po mestu!

Ženske oči se pač zapičijo v detajle. Moje so najprej pogledale materiale in vzorce, tako na armaturni plošči kot sedežih in vratih (tudi tu so barvne črtice!). Na otip prijetna in kakovostna plastika različnih struktur je kot obisk trgovine s tekstilom. Gledaš in tipaš hkrati, primerjaš in razmišljaš, ali se vzorci ujemajo. Barvni šivi na sedežih, ki ustvarijo kontrast, ob katerih sem prav tako z začudenjem postala – v znak odobravanja. Mimogrede, sedi se udobno, sedeži dobro podprejo in prijetno objamejo. Ker nas je ravno prešla hladna fronta, sem preizkusila moč funkcije gretja sedežev. Kot bi se predajal zdravilnim učinkom toplote v infrasavni. To osvoji žensko srce.

Zdaj pa prihaja najboljše – pametni ključ! Naj z zlatom zasipajo izumitelja! Niti v sanjah si ni predstavljal, koliko muk in stran vrženega časa z rudarjenjem po torbicah nam je prihranil. Ko se približuješ avtomobilu z otrokom v naročju in tremi ogromnimi nakupovalnimi vrečami, dodatno torbo čez ramo, ki pomaga glavni torbici, imaš občutek, kot da se te je razveselil domači pes. Luči utripnejo, notranjost se razsvetli kot dan po nevihti, vrata pa se odklenejo. Dame, pri tem ne varčujte. Da pa ne bi prekinile teh sanj, je tu še gumb za zagon motorja brez ključa. Ta naj še naprej tava po vesolju torbice, niti zdaj ga ni treba iskati.

Srce notranjosti je novi desetpalčni sredinski zaslon, ki nas opremi z informacijami in zabava. Najbolje ga je razumeti, če si ga predstavljamo kot velik pametni telefon. Je pregleden, logičen, s prsti po funkcijah klikamo ali drsamo. Navigacija nas sproti obvešča o stanju na cestah, vmes si nastavimo temperaturo gretja, izberemo priljubljen podkast, pokličemo prijateljico, ošvrknemo opravke, ki jih imamo v koledarju ... skratka, življenje v malem. Da bo Peugeotov i-Cockpit celovit, dodajmo še lične in na otip zelo prijetne klavirske tipke, ki nam omogočajo neposreden dostop do najpogosteje uporabljenih funkcij. Vse je res poenostavljeno, logično in pri roki. i-Connect je slovenski vmesnik, da ne bo zadrege z angleščino.

Peugeot 208 je kot prijatelj, ne tečnari, vendar bdi nad tabo. Vsi varnostno-asistenčni sistemi neopazno delujejo v mojo korist, pri parkiranju, kjer me kamera in zvočni signali obvarujejo nehotenih stroškov, na nadzorni plošči mi pomežiknejo prometni znaki z omejitvami, volanski obroč pa nežno kot angel varuh popravi smer vožnje, kadar se preveč oddaljim s svojega pasu. Mene je poklical kar klasičen 1,2-litrski bencinski motor s 75 kW (100 KM) in šestimi prestavami, čeprav bi lahko izbrala še hibridno ali povsem električno različico. Prepričali sta me racionalni cena in poraba.

Avtomobil ima še marsikaj pokazati in povedati, v opisu je le tisto, kar je bilo meni najbolj v pomoč in mi je pognalo kri po žilah. Presenečeno sem ugotavljala, da se za njim obračajo glave in riše nasmehe. Nikakor mu ne morem pripisati zlate sredine. Dame in gospodje so ga povsem nasprotno opisovali, posrečeno! Prav zato bi lahko dobil kar dve novi imeni. Če bi zmagalo žensko navdušenje, bi se imenoval novi Peugeot - jojkakojeluštkan, če pa bi bilo po moško, bi ga klicali novi Peugeot - čisthud. Med vožnjo z njim sem se v mislih vračala v leta po študiju, nekje od 25. do 30. leta. Tak je karakter novega Peugeota 208, mladosten, živahen, zabaven, ne pa več nepremišljen, temveč s previdno inteligenco, ki ne uniči vihravosti.

Zdaj vem, da sem izbrala pravi avtomobil zase

Kot je Coco Chanel v 20. letih preteklega stoletja z malo črno oblekico presekala niz volančkov in resic, je leta 1929, tri leta pozneje, Peugeot z novim označevanjem avtomobilov današnjega B-segmenta začel pisati zgodovino in prihodnost hkrati: z dvojko, sredinsko ničlo in zaporedno številko modela (takrat 201). Njegova priljubljenost, tehnični dosežki ter dirkaški uspehi so ga pripeljali do novega Peugeota 208. Ni lahko stopiti v čevlje s toliko zgodovine. Tveganje je veliko, ampak leva se ne ukroti s silo, temveč z umom.

Uživaj v spremstvu – besede z začetka zgodbe. Ta je zdaj pri koncu in čas je, da razkrijem, v spremstvu koga. Njega. Peugeota 208. Parkiranega pod zvezdami ali na peščenem odmikališču nad morskim zalivom, kamor me je peljal sámo. Podlaga za to druženje so bili zvoki kitare, ki jo je glasno in harmonično širil nabor zvočnikov z odličnim zvokom. Če sem zaprla oči, bi prisegla, da sedim v lokalu z jazz glasbo. To je tisto, kar si vzamem zase, ko odložim obveznosti, otroke, skrbi, razen ravno prav velike torbice, ki je z mano vedno in povsod.

Peugeot 208 ponuja bogato serijsko opremo, zato se ob ceni, ki se začne pri 14.890 evrih, potopite v osrčje neprekosljivih doživetij. Da bodo začetni in vsi naslednji kilometri še bolj prijetni, nakup Peugeota 208 s financiranjem ponujamo s fiksno obrestno mero in kasko zavarovanjem za le en evro. Preverite ponudbo in se odpravite novim doživetjem naproti.



