Slovenec v Italiji odločil dramo z izjemno mojstrovino #video

Slovenski nogometaši na delu v tujini

Matjaž Kek jezen tako nase kot na igralce

Matjaž Kek bo z Rijeko gostoval pri zagrebški Lokomotivi, ki je v prejšnji sezoni prekinila njegov dolg niz neporaženosti. Foto: Reuters Rijeka, ki v tej sezoni pod vodstvom Matjaža Keka brani državni naslov, je v 33. krogu hrvaškega prvenstva doživela hud udarec. Na gostovanju pri zagrebški Lokomotivi, ki je v tesnih odnosih z vodilnim Dinamom, na lestvici pa zaseda peto mesto, je izgubila z 0:1. Bolj kot rezultat, s katerim so se Rečani bolj ali manj že poslovili od boja za naslov prvaka, pa je 56-letnega Mariborčana pekla slaba in anemična predstava nekaterih varovancev. Ker je vodilni Dinamo v petek zvečer v Koprivnici zgolj remiziral s Slaven Belupom (2:2), so Rečani zapravili izvrstno priložnost, da bi se modrim približali na štiri točke zaostanka. Po nepričakovanem porazu pri Lokomotivi, ki jim povzroča veliko težav, saj je Kekova zasedba pri njej izgubila že tretjič zapored, se je tri kroge pred koncem prvenstva zaostanek za Dinamom povečal na sedem točk, tako da so možnosti za ubranitev naslov zgolj še simbolične. ''Nekateri naši igralci mislijo, da so nekaj več. Od 50 podaj na sredini igrišča so jih dali 30 neposredno v noge igralcem Lokomotive. Ne vem, kdo jim polni glavo, a največja krivda je moja, saj jim iz kroga v krog ponujam priložnost. To ni Rijeka, ki jo želim. Imamo pa v klubu predsednika in dva športna direktorja. Naj poskušajo to rešiti,'' je bil kritičen po porazu v Zagrebu, ki ga je zelo zabolel, saj je Rijeka prvo resnejšo priložnost za zadetek ustvarila šele v 75. minuti. Nekdanji slovenski selektor vodi Rečane že več kot pet let. V hrvaškem prvenstvu se je podpisal že pod več rekordov. Za novega, največje število tekem v 1. HNL, kar jih je kadarkoli vodil trener, potrebuje le še 20 tekem. Če bo ostal pri Rijeki tudi v prihodnji sezoni, bo brez večjih težav popravil rekord Igorja Pamića, ki je še lani vodil Koper.

Nogometaši Rijeke poraženi su od Lokomotive 0:1 u utakmici 33. kola Hrvatski telekom Prve lige. Idući ispit na rasporedu je u utorak protiv Intera (Stadion HNK Rijeka, 20 sati).https://t.co/TGmx8v0xpP#ZajednosmoRijeka #PrvaHNL pic.twitter.com/RhRI9r4X3c — NK Rijeka (@NKRijeka) May 4, 2018

Jan Oblak, ki na četrtkovi tekmi z Arsenalom ni imel veliko dela, si je zagotovil že tretji nastop v finalu evropskega tekmovanja. Foto: Getty Images

Vratarji:

Jan Oblak: ponos slovenskega nogometa, ki je v četrtek pomagal Atleticu do preboja v finale evropske lige, se bo v nedeljo v španskem prvenstvu pomeril z Espanyolom. Dvoboj se bo na štadionu Wanda Metropolitano začel ob 16.15. Atletico je na dobri poti, da v domačem prvenstvu konča sezono na drugem mestu. S tekmo več ima pred mestnim tekmecem Realom štiri točke prednosti, bele baletnike pa za nameček v nedeljo zvečer čaka še veliki derbi, el clasico v Barceloni, ki si je že zagotovila naslov španskega prvaka.

Oblak je v igri za že tretjo zaporedno lovoriko zamora, ki jo španski športni dnevnik Marca po koncu sezone podeli vratarju prvoligaškega kluba z najmanjšim številom prejetih zadetkov. Oblak jih je prejel 18, njegov največji tekmec za omenjeno lovoriko, Nemec Marc-Andre ter Stegen, pa pri prvaku Barceloni (s tekmo manj) 21.

Vid Belec: Sampdoria bo v nedeljo v 36. krogu italijanskega prvenstva gostovala pri Sassulo. Ima še možnosti za preboj na šesto mesto, ki bo jo popeljalo v ligo Europa. Slovenski vratar še naprej čaka na debi v moštvu iz Genove, kamor je prišel januarja.

Jan Koprivec: s Pafosom bo v prvi ciprski ligi, v skupini za obstanek, v soboto ob 16. uri gostil zadnjeuvrščeni Olympiakos iz Nikozije, ki se seli v drugo ligo. Pafos si je zagotovil obstanek, v skupini za obstanek bo najverjetneje končal na predzadnjem mestu.

Miha Mevlja lahko z Zenitom zaplete položaj na vrhu ruskega prvenstva, če bo v gosteh spravil v slabo voljo vodilni Lokomotiv. Foto: Getty Images

Branilci:

Kenan Bajrić: Slovan iz Bratislave ima le še simbolične možnosti za osvojitev prvenstva. Štiri kroge pred koncem za vodilnim Spartakom iz Trnave zaostaja osem točk. V soboto bo ob 17. uri gostoval pri Ružomberoku, ki ga je med tednom premagal v finalu slovaškega pokala (3:1) in osvojil prvo lovoriko, odkar je na začasnem delu na Slovaškem.

Jure Balkovec: Bari je v 40. krogu druge italijanske lige doma na štadionu San Nicola premagal Perugio s 3:1. Nekdanji branilec Domžal, ki se je ustalil v začetni postavi Barija, je tudi tokrat odigral vso tekmo. To je bila pomembna zmaga za gostitelje, saj sta se udarili ekipi, ki kandidirata za končno uvrstitev med najboljših osem. Klubi, razporojeni med tretjim in osmim mestom, bodo nadaljevali sezono v play-offu za napredovanje.

Bojan Jokić: novopečeni kapetan Slovenije bo v ruski premier ligi z Ufo na delu šele v ponedeljek, ko bo v predzadnjem krogu prvenstva ob 18.30 gostoval pri Rubinu iz Kazana. Ufa je na visokem šestem mestu.

Luka Krajnc: Frosinone se v drugi italijanski ligi krčevito bori za drugo mesto in napredovanje v prvo ligo. V soboto je v 40. krogu, v serie B se igra skupno 42 krogov, na domačem igrišču premagal Carpi (1:0). Štajerec je vstopil v igro v 35. minuti, 12 minut pozneje prejel rumeni karton in nato odigral dvoboj do zadnjega sodnikovega piska. Frosinone se je prebil na drugo mesto, a ga lahko Parma z nedeljsko zmaga nad Ceseno vrne na tretjega.

Miha Mevlja: Zenit lahko v sobotnem derbiju 29. kroga ruskega prvenstva pokvari načrte vodilni ekipi prvenstva. Gostoval bo pri Lokomotivu v Moskvi (15.30), ki ima dva kroga pred koncem pred najbližjim zasledovalcem Spartakom štiri točke prednosti. Z zmago nad Zenitom bi si tako že zagotovil naslov ruskega prvaka. Zenit zaostaja za njim sedem točk in je že izpadel iz boja za naslov.

Nemanja Mitrović: Pred Jagiellonio iz Bialystoka je enkratna priložnost, da se vmeša v boj za naslov. Na domačem štadionu bo pričakala vodilno Legio iz Varšave, za katero zaostaja tri točke. Derbi kroga na Poljskem se bo začel v nedeljo ob 18. uri.

Aljaž Struna: Palermo, ki se poteguje za drugo mesto v drugi italijanski ligi - ta ob koncu sezone prinaša neposredno uvrstitev v prvo ligo -, je v soboto v 40. krogu serie B gostoval pri Ternani in po napetem dvoboju zmagal s 3:2. Pirančan zaradi zdravstvenih težav ni kandidiral za srečanje. Palermo se je povzpel na tretje mesto, za drugouvrščenim Frosinonejem zaostaja točko, a ga lahko Parma v nedeljo pahne na četrto mesto.

Nejc Skubic: s Konyasporom se je po dobrih rezultatih v zadnjem času dvignil nad mesta, ki ob koncu sezone vodijo v drugo ligo, a ga v prvi turški ligi še vedno čaka precej dela, da si zagotovi obstanek. V soboto je gostoval pri Karabuksporju, ki je prepričljvo na zadnjem mestu in se je že sprijaznil z izpadom. Konyaspor je upravičil vlogo favorita. Zmagal je z 1:0, edini zadetek pa je po strelu z bele točke prispeval legendarni Kamerunec Samuel Eto'o. Nekdanji kapetan Domžal je odigral vso tekmo.

Leo Štulac je odločil srečanje v Benetkah v četrti minuti sodnikovega podaljška. Foto: Twitter

Vezisti:

Valter Birsa: pri Chievu je vrag vzel šalo. Leteči oslički so v italijanskem prvenstvu padli na 18. mesto, ki vodi v drugo ligo. V nedeljo jih ob 15. uri čaka zelo pomembna tekma, saj prihaja v Verono neposredni konkurent v boju za obstanek, Crotone. Primorec naj bi podobno kot njegov dolgoletni soigralec Boštjan Cesar začel dvoboj na klopi za rezervne igralce.

Domen Črnigoj: Lugano bo v 32. krogu švicarskega prvenstva, v katerem je že odločen prvak, to je Young Boys iz Berna, v soboto ob 19. uri gostoval pri Luzernu.

Josip Iličić: po poškodbi pred skoraj natanko mesecem dni na prijateljski tekmi proti Belorusiji v Ljubljani se je prejšnji konec tedna vrnil v ekipo, zaigral proti Genoi in navdušil s prekrasnim zadetkom, že 11. v serie A v tej sezoni. Atalanta se bo v nedeljo v zelo pomembnem srečanju v boju za evropsko ligo pomerila z Laziem. Iličić naj bi gostovanje v Rimu po napovedih italijanskih medijev začel na klopi.

Kevin Kampl: RB Leipzig je v zadnjih štirih prvenstvenih krogih osvojil le točko in padel na šesto mesto prvenstvene lestvice. V soboto bo v predzadnjem krogu bundeslige skušal prekiniti rezultatsko krizo na domačem igrišču proti Wolfsburgu. Dvoboj se bo začel ob 15.30. Rdeči biki za četrtouvrščenim Hoffenheimom (in ligo prvakov) zaostajajo pet točk.

Rene Krhin: Nantes bo v 36. krogu francoskega prvenstva v nedeljo ob 17. uri gostil Montpellier. Štajerec je zadnje nastope zaradi zdravstvenih težav izpustil. Konec tedna ga naj ne bi bilo med kandidati za srečanje.

Jasmin Kurtić: s Spalom je tri kroge pred koncem sezone na 17. mestu prve italijanske lige, ki po koncu sezone ne prinaša izpada. Nove točke, dragocene v boju za obstanek, bo v nedeljo ob 15. uri lovil proti zadnjeuvrščenemu Beneventu, ki se poslavlja od elite. Belokranjčan, ki se je v prejšnjem krogu vpisal med strelce in proslavljal prvenec v dresu prvoligaša iz Ferrare, naj bi zaigral od prve minute.

Rajko Rotman: z Götzepejem bo v prvi turški ligi v 32. krogu na delu šele v ponedeljek, ko bo ob 19. uri gostil Yeni Malatyaspor. Moštvo Mariborčana na lestvici zaseda šesto mesto.

Leo Štulac: z Venezio, ki je pod vodstvom Pippa Inzaghija poskočila na peto mesto in še lahko upa na uvrstitev na prvi dve mesti, ki vodita neposredno v prvo ligo (če bo uvrščena med tretjim in osmim mestom, bo zaigrala v končnici za napredovanje), je v soboto v dramatičnem srečanju odpravila Foggio (2:1). Junak srečanja je postal Primorec, ki se je vpisal med strelce v četrti minuti sodnikovega podaljška, ko je s prekrasnim zadetkom postavil končni rezultat 2:1.

Zadetek Lea Štulca pri 1:11:

Gostje so pred tem v drugi minuti podaljška izenačili na 1:1, a jim to ni pomagalo do uspeha. Nekdanji nogometaš Kopra je v tej sezoni v serie B dosegel že šest zadetkov. V polno je zadel tudi na praznični 1. maj, ko je med tednom zatresel mrežo Pro Vercellija. Med strelce se je vpisal že na tretji zaporedni tekmi.

Benjamin Verbič: Dinamo Kijev je v ukrajinski premier ligi po sedmih zaporednih zmagah v petek na domači tekmi proti Mariupolu osvojil le točko in si pokvaril možnost za osvojitev naslova prvaka. Za vodilnim Šahtarjem Doneckom, s katerim se bo pomeril v zadnjem krogu prvenstva, s tekmo več zaostaja dve točki. Verbič je na tekmi z Mariupolom odigral drugi polčas. Vojničan se je letos za Kijevčane vpisal med strelce trikrat. Dvakrat v prvenstvu, enkrat v pokalu, kjer ga čaka finale proti Šahtarju.

Miha Zajc: z Empolijem, za katerega je v tej sezoni zabil že osem prvenstvenih golov in prispeval 11 podaj, si je že štiri kroge pred koncem zagotovil vrnitev v prvo italijansko ligo. V ponedeljek bo ob 20.30 v zadnji tekmi 40. kroga pričakal Cremonese. Empoli si je zagotovil naslov drugoligaškega prvaka.

Roman Bezjak ima v nedeljo izjemno priložnost, da ujame vodilno Legio iz Varšave. Foto: Jagiellonia Bialystok

Napadalci:

Robert Berić: odkar se je pozimi vrnil v Saint Etienne, je v njegovem dresu na 13 tekmah zabil že sedem golov in je eden najbolj zaslužnih, da je njegov klub na petem mestu, ki vodi v evropsko ligo. Zeleni se bodo v nedeljo ob 15. uri na domačem štadionu pomerili z Bordeauxom.

Roman Bezjak: pred Jagiellonio iz Bialystoka je enkratna priložnost, da se vmeša v boj za naslov. Na domačem štadionu bo pričakala vodilno Legio iz Varšave, za katero zaostaja tri točke. Derbi kroga na Poljskem se bo začel v nedeljo ob 18. uri. Korošec je v tej sezoni na Poljskem dosegel tri zadetke.

Tim Matavž: Vitesse bo v nedeljo ob 14.30 v zadnjem krogu rednega dela nizozemskega prvenstva gostoval pri ekipi Willem II, pri kateri žal zaradi poškodbe ne bo njegovega bratranca Etiena Velikonje. Vitesse bo končal najmanj na sedmem mestu, kar pomeni, da bo sezono nadaljeval v posebni skupini za ligo Europa. Matavž je v odlični strelski formi, saj se je na seznam strelcev vpisal na zadnjih treh tekmah. V tej sezoni je v prvenstvu dosegel že 13 zadetkov, po odlični predstavi v prejšnjem krogu, ko je dvakrat zatresel mrežo Twenteja, pa je bil izbran tudi za najboljšega igralca tedna.

Andraž Šporar: Slovan iz Bratislave ima le še simbolične možnosti za osvojitev prvenstva. Štiri kroge pred koncem za vodilnim Spartakom iz Trnave zaostaja osem točk. V soboto bo ob 17. uri gostoval pri Ružomberoku, ki ga je med tednom premagal v finalu slovaškega pokala (3:1) in osvojil prvo lovoriko, oodkar je na začasnem delu na Slovaškem. Šporar je v izjemni strelski formi. V polno je zadel na zadnjih štirih tekmah. Dve je odigral v prvenstvu, dve pa v pokalu. Na Slovaškem se je skupaj letos veselil šestih zadetkov.

Na seznamu so nogometaši, ki so se znašli na prvem reprezentančnem seznamu novega selektorja Tomaža Kavčiča za prijateljski tekmi proti Avstriji v Celovcu in Belorusiji v Ljubljani marca letos.

