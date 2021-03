Slovenski kapetan brez ovinkarjenja: Špance lahko kaznuje prepotentnost

Pred Timijem Maxom Elšnikom je vrhunec nogometne kariere, nastop na Euru do 21 let, kjer opravlja vlogo slovenskega kapetana.

Pred mlado slovensko reprezentanco je trenutek, o katerem lahko marsikateri nogometaš le sanja. Jutri bo v Mariboru na domači zelenici odprla evropsko prvenstvo do 21 let, največje tekmovanje, kar ga je bilo kdajkoli v Sloveniji, na drugi strani pa veliki favorit. Branilec naslova, zvezdniška Španija. Izbranci Milenka Ačimovića imajo načrt, kako se zoperstaviti velesili. Več o njem je razkril gostobesedni kapetan Timi Max Elšnik.

V začetku lanskega leta se je Timi Max Elšnik brez večjega pompa pridružil Olimpiji, nato pa je njegova vrednost in vloga v slovenskem nogometu nezadržno rasla. Hitro je postal nepogrešljiv člen zmajev, nato postal kapetan in vodja zvezne vrste trenutno najboljšega slovenskega kluba, podoben status pa ga je dočakal tudi v reprezentanci do 21 let. Tisti, ki jo v sredo čaka izjemna čast, saj bo odprla evropsko prvenstvo.

Španci imajo radi žogo, niso pa fizično čvrsti

Selektor Milenko Ačimović je prvič vodil mlado slovensko reprezentanco pred štirimi meseci v Nemčiji. Foto: Guliverimage/AP Potekalo bo v Sloveniji in na Madžarskem. Izbranci Milenka Ačimovića, med katerimi je kar 15 nogometašev iz slovenskih prvoligaških klubov, kar bo svojevrsten izpit zrelosti Prve lige Telekom Slovenije, se bodo najprej udarili s prvim favoritom skupine B. S Španci, ki branijo naslov, in imajo v svojih vrstah nič koliko znanih imen. Nekatera izmed njih nastopajo v zelo močnih klubov kot so Barcelona, Valencia, Milan ali Leipzig. V Slovenijo prihajajo po napredovanje v izločilni del, ki bo potekal šele maja. Euro želijo začeti z zmago nad Ačimovićevo četo, a se bodo morali po vsem, kar je dan pred odmevno tekmo povedal slovenski kapetan, še kako potruditi.

''Španci so zelo dobro tehnično podkovani. Radi imajo žogo, posest, niso pa tako fizično čvrsti. Nimajo radi duela kot denimo naši prejšnji tekmeci Nemci, ki so v enakem rangu, pa smo proti njim smo odigrali dobro tekmo,'' se 22-letni Štajerec rad spominja prve tekme, na kateri je nosil kapetanski trak. To je bila tudi prva tekma, na kateri ga je vodil selektor Ačimović, Slovenija pa je v gosteh remizirala z nemškimi sovrstniki (1:1), obenem pa v zadnjih minutah zapravila še najstrožjo kazen za zmago.

Mladi Španci branijo evropski naslov. Nazadnje so ga osvojili leta 2019 v Italiji. Foto: Reuters

Slovenija bi skoraj premagala Nemce. Lahko v sredo prekriža načrte favoriziranim Špancem? Elšnik ne skriva optimizma. ''Mogoče imajo Španci samozavest, prepotentnost, ki jih lahko potem kaznuje, če se jim vzame žoga na njihovi polovici. Takrat moramo biti direktni in izkoristiti ta trenutek, da zabijemo gol. Drugače pa moramo stati skupaj, igrati kompaktno, čvrsto, da jim ne damo prostora za to odigravanje. Mislim, da smo več kot dovolj zmožni odigrati dobro tekmo,'' ga spremlja dober občutek, kar se tiče otvoritvenega srečanja, pred katerim čuti podobno kot soigralci pozitivno napetost.





Foto: Vid Ponikvar Članski reprezentanti, ki se v Ljubljani pripravljajo na sredino kvalifikacijsko tekmo za SP 2022 s Hrvaško, so na uradnem treningu v Stožicah poslali mlajšim rojakom pomenljivo sporočilo. Kaj o njem menita kapetan in selektor mlade reprezentance? ''Res lepa gesta članskih reprezentantov. Oni so naši vzorniki. So na tej ravni, na kateri bi bili mi radi nekoč. Vedo, kaj je potrebno, da prideš na tisto raven. Tudi oni se zavedajo, kaj pomeni teh 7 dni za nas. Zdaj pa je na nas, da to izkoristimo. Marsikomu se lahko potem svet obrne na glavo,'' je nad potezo članskih reprezentantov ganjen kapetan Timi Max Elšnik. ''To nam veliko pomeni. Vsem, ki smo v Mariboru, nam veliko pomeni, da nas članski reprezentanti spremljajo, da navijajo za nas. Tudi moji fantje želijo biti nekoč A reprezentanti,'' dodaja selektor Milenko Ačimović.

Pokazati Špancem, kako čvrsta tekma jih čaka

Slovenija bo na Euru nastopila v skupini B s Španijo, Češko in Italijo. Foto: Guliverimage Špance opozarja, da bodo v sredo naleteli na zelo motivirane in borbene gostitelje, ki jim bodo že v uvodnim minutah dali vedeti, kdo je gostitelj v Ljudskem vrtu. ''Prišli bodo trenutki, ko jih bomo visoko pritisnili in stisnili. Sploh v uvodnih minutah. Vendarle igramo doma. Jim pa ne smemo pustiti veliko prostora, ampak jim pokazati, kako čvrsta tekma jih čaka. Tako zdržati vseh 90 minut je nemogoče,'' se zaveda, da bodo prišli tudi trenutki, ko se bo slovenska reprezentanca na igrišču malce ''spustila'', stopila bližje svojemu vratarju in počakala.

''Tudi mi smo sposobni zadržati žogo. Ne razmišljamo le o branjenju, je pa to zelo pomemben del igre. Sploh v sredo,'' napoveduje Elšnik in vidi določeno prednost v tem, da je slovenska izbrana vrsta začela s pripravami na Euro nekaj dni pred tekmeci, dodatno prednost pa predstavlja dejstvo, da kar 15 igralcev nastopa v domačih klubih in se zelo dobro pozna. ''Drugim reprezentancam je težje, ker so se zbirali šele v ponedeljek. To moramo izkoristiti in verjeti, da bomo mi tisti, ki bomo ustvarili presenečenje. Smo domačini, dosti stvari je na naši strani, morami si samo upati,'' je razkril recept za dobre predstave, s katerimi bi lahko uresničili sanje, se v skupini s Španijo, Češko in Italijo prebili med dve najboljši ekipi in si tako zagotovili napredovanje.

Novembra 2020 je slovenska reprezentanca s kapetanom Elšnikom remizirala še v Ljudskem vrtu proti Rusom, tudi udeležencem letošnjega Eura. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Na takšnih turnirjih se vedno dogajajo presenečenja, šokantni rezultati. To je pač nogomet,'' se spominja dogodkov izpred treh let, ko sta Italija in San Marino gostila zadnje Euro do 21 let, kjer so nekateri favoriti, denimo Belgija in Anglija, pogoreli že v skupinskem delu, Hrvaška je zbrala le eno, Srbija pa niti točke.

Uvodno dejanje Eura U-21 se bo začelo ob 18. uri v praznem Ljudskem vrtu. Sodnik bo Francoz Francois Letexier. V drugi tekmi skupine B se bosta v Celju ob istem času udarili Češka in Italija.