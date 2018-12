Slovenska reprezentanca v futsalu po sanje v Ukrajino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so izžrebali skupine predkroga in glavnega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2020 v Litvi. Slovenija bo igrala v glavnem delu kvalifikacij, in sicer oktobra prihodnje leto v Ukrajini. Slovenija ni še nikdar zaigrala na svetovnem prvenstvu.

Preostala dva tekmeca v skupini 2 bo Slovenija dobila iz predkroga kvalifikacij, to bosta prvak skupine C in drugouvrščena ekipa skupine B.

V skupini B bodo sicer igrali Belorusija, Norveška, Kosovo in Andora, v skupini C pa Makedonija, Albanija, Grčija in San Marino.

#FutsalWC main round draw (22–27 October 2019) https://t.co/hCA6g1yhqe



Group 1: Spain, Poland (hosts), Group D winners, Group H runners-up



Group 2: Ukraine (hosts), Slovenia, Group C winners, Group B runners-up — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) December 12, 2018

V kvalifikacijah sodeluje 48 držav, najboljši pa bodo morali skozi tri sita. Predkrog kvalifikacij bo na sporedu med 29. januarjem in 3. februarjem. Prvo- in drugouvrščene ekipe predkroga se bodo pridružile 16 najboljšim evropskim reprezentancam. V tem glavnem delu kvalifikacij bodo ekipe delili v osem skupin (po štiri).

Po že preizkušenem ključu se po dve najboljši ekipi v skupinah glavnega dela uvrstita v elitni del kvalifikacij. Tam se 16 ekip deli v štiri skupine.

Slovenska reprezentanca v futsalu naskakuje prvi nastop na svetovnem prvenstvu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Prvaki teh skupin (torej štiri najboljše ekipe) si v elitnem delu kvalifikacij zagotovijo neposredno mesto na SP 2020. Štirje drugouvrščeni pa po žrebu sestavijo dva para, ki se v dodatnih kvalifikacijah (tekma doma in v gosteh) pomerita še za dve prosti mesti na SP 2020.

Slovenska moška članska reprezentanca doslej še ni nastopila na svetovnem prvenstvu, je pa šestkrat na EP.